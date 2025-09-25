Chi vince ‘Ballando con le Stelle 2025’? Le quote per le scommesse

Roma, 25 settembre 2025 - Chi vince ‘Ballando con le Stelle 2025’? L’edizione dei vent’anni del talent show di ballo condotta ancora una volta da Milly Carlucci in Prima serata su Raiuno, promette scintille. Tutto merito di un cast allestito in maniera strategica e con una serie di personaggi che certamente potranno essere protagonisti di dinamiche frizzanti con la giuria composta da Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

La prima puntata di ‘Ballando con le Stelle 2025’ andrà in onda sabato 27 settembre, ma i principali siti di scommesse si sono già mobilitati con le quote dei possibili vincitori. E, secondo gli esperti di Sisal, la super favorita di questa edizione del talent show condotto da Milly Carlucci con Massimiliano Rosolino come “inviato” nella Sala delle Stelle non può che essere Barbara D’Urso. Per Carmelita sarebbe un ritorno in tv col botto. Una sua vittoria di ‘Ballando con le Stelle 2025’ è data a 2.50. “Le critiche dalla giuria? Fa parte del loro lavoro, non mi preoccupo” ha dichiarato la ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Alle sue spalle, appaiate a quota 4,50, si trovano Andrea Delogu e l’ex Miss Italia Martina Colombari. Più indietro c’è il successo di Francesca Fialdini, dato a 6.00. L’ex tennista Fabio Fognini non sembra avere particolari favori del pronostico: una scommessa sulla sua vittoria finale del programma sarebbe pagata 7.50 la posta. Seguono Paolo Belli, a 9, mentre la quota per Beppe Convertini, Filippo Magnini e Nancy Brilli è di 12.00. Impossibile sembra invece la vittoria di Marcella Bella e Rosa Chemical, data a 16,00.

Il successo di Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, pagherebbe addirittura 25 volte la posta. I bookmaker hanno deciso, adesso tocca ai concorrenti misurarsi con gli allenamenti, le coreografie e le discussioni con i giurati. Oltre che con il televoto del pubblico.