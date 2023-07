Chi è Paolo Meneguzzi: da Trl al litigio con J Ax

Paolo Meneguzzi si scaglia contro J Ax. Che a sua volta risponde a Paolo Meneguzzi. Il quale poi controrisponde al rapper. Che decide di buttarla in musica pubblicando un brano su Youtube per rispondere a propria volta. Insomma, un vero dissing in piena regola. Ma chi è Paolo Meneguzzi? Mentre di J Ax anche chi è nato dopo il Duemila conosce perlomeno la coda degli ultimi dieci anni di carriera, di Paolo Meneguzzi in pochi ricordano i momenti simbolo.

Paolo Meneguzzi, pseudonimo di Pablo Meneguzzo, è un cantautore svizzero che negli anni Novanta, e fino ai primi Duemila, è stato famoso anche in Italia. Erano i tempi di Trl, ovvero il programma cult di Mtv 'Total request live', quando chi aveva fra i 15 e i 22-23 anni aspettava ore in piazza Duomo a Milano pur di vedere affacciarsi i propri beniamini dalla famosa terrazza. "Mi regalano le tagliatelle quando mi vedono a Trl" canta Fabri Fibra nel brano 'Tranne te'. E Paolo Meneguzzi era fra gli idoli delle ragazzine. La combo 'In nome dell'amore' e 'Verofalso' aveva sbancato il mercato discografico italiano. Fra i suoi amici, oggi, c’è un altro cantante noto in quegli anni: Simone Tomassini.

Il videoclip di 'Verofalso', nel quale Meneguzzi, poco più che venticinquenne, si destreggia fra le canne di bambù e intanto racconta alla lei di turno che è "Vero che ti amo ancora, falso che ti ho tradita falso" è un cult ricordato ancora oggi da milioni di appassionati di musica. ‘Non capiva che l’amavo’, ‘Lei è’, ‘Musica’, ‘Quel ti amo maledetto’, ‘Guardami negli occhi (prego)’ sono le sue altre canzoni note al grande pubblico. Trl, ma anche Sanremo: Meneguzzi ha partecipato al Festival ben cinque volte. Diciassette album realizzati, oltre due milioni di copie vendute e oltre 500 concerti.

Molto di tutto ciò, però, fuori dall'Italia. In America Latina, infatti, Paolo Meneguzzi ha trovato la propria casa artistica. Di fatto, il cantautore non ha mai smesso di fare musica dal 1996 a oggi.