Chi è Manuela Carriero, la nuova fidanzata di Francesco Chiofalo

Da mesi si parlava di una presunta relazione tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo e, solo recentemente, è arrivata la conferma dei due interessati. L'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex protagonista di Temptation Island sono una coppia.

La conferma della storia tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo e le critiche

Inizialmente tra loro era nata un'amicizia che, col tempo, si è trasformata in amore. A raccontare il sentimento è stato Chiofalo, via social: “Stiamo insieme già da un po' ma abbiamo preferito aspettare prima di dirlo a tutti, in parte perché poter essere sicuri, e poi perché preferiamo vivere l'inizio della nostra relazione nella tranquillità della nostra privacy, senza dover sentire il giudizio della gente con i loro commenti al 90% sempre negativi”.

I commenti e le critiche non sono mancate, come previsto e sottolineato dall'uomo. Ma a sfogarsi, in questo caso, è stata la compagna, con queste parole: “L'unica vera disgrazia per l'umanità sono individui come questi. Non abbiate tutta questa apprensione per una nostra possibile riproduzione. Preoccupatevi piuttosto della vostra, che disgraziatamente è già avvenuta. è quello che state trasmettendo loro, io sicuramente darò ai miei figli insegnamenti diversi".

Chi è Manuela Carriero

Nata il 7 luglio 1989 a Brindisi, Manuela ha una sorella più piccola di un anno e due fratelli con i quali ha dieci anni di differenza. Ha avuto un'infanzia un po' problematica e ha vissuto alcuni periodi della sua vita in casa famiglia. Ha iniziato a lavorare a 15 anni e, non appena maggiorenne, si è presa in carico i due fratelli, svolgendo due lavori contemporaneamente.

Il suo esordio in televisione avviene nel 2021 grazie alla sua partecipazione – in coppia con il fidanzato dell'epoca Stefano Sirena – alla decima edizione di Temptation Island successivamente i due lasciano ed è a quel punto che la Carriero viene scelta come tronista per il programma “Uomini e Donne”. Si descrive come una ragazza introversa e anche timida, dolce, premurosa, generosa e romantica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2017 si fidanza con Stefano ei due rimangono insieme per 4 anni. A voler partecipare al programma in onda su Canale 5, Temptation Island, è stata proprio la ragazza, dopo aver scoperto alcune notizie in merito a presunte infedeltà del compagno. Durante la loro partecipazione al programma (lo stesso al quale ha fatto parte anche Chiofalo) le liti tra i due aumentare, insieme alle incomprensioni, fino alla decisione finale di dirsi addio durante il falò di confronto finale. Durante il suo percorso nel reality, la Carriero ha conosciuto Luciano Punzo, uno dei tentatori del programma. Tra loro nasce una storia d'amore che dura per diversi mesi, fino all'autunno del 2022 quando i due si dicono addio. A quel punto lei sceglie di trasferirsi a Roma per ricominciare un nuovo capitolo della sua vita. E la sua ultima storia è quella – attuale – con Francesco Chiofalo.