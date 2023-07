Chi è Kitty Spencer, nipote di Lady Diana

Ai royal wedding di William e Kate, nel 2011, e a quello di Harry e Meghan, nel 2018, tra le invitate del cerchio magico della Royal Family che si sono distinte agli occhi di mass media e pubblico c’è stata Kitty Spencer. È la primogenita che il conte Charles Spencer, fratello della principessa Diana, ha avuto con l’ex moglie ed ex modella Victoria Lockwood.

Infanzia

Il nome completo della nipote di Diana è Kitty Eleanor Spencer. Festeggia il compleanno il 28 dicembre. In quel giorno, nel 1990, è nata a Londra. Ha tre fratelli, le gemelle Amelia ed Eliza e Louis. È cresciuta in Sudafrica, dove si è trasferita la sua famiglia nel 1995. A Città del Capo ha studiato psicologia, politica e letteratura inglese. Il 1997 è stato un anno molto difficile per lei e per i suoi cari. I suoi genitori, dopo varie crisi, hanno divorziato. La madre Victoria ha dovuto sottoporsi a cure per le dipendenze da droghe e alcol da cui era affetta.

Zia Diana

Sempre nel 1997, a fine agosto, è mancata all’improvviso la zia di Kitty, Lady Diana, in seguito a uno schianto fatale nel tunnel parigino de L’Alma. Qualche anno fa, intervistata dalla rivista ‘Tatler’, Kitty ha dichiarato: “Purtroppo ho pochissimi ricordi di mia zia. Ero così giovane quando è morta…”.

Debutto reale

Sulle scene pubbliche l’esordio di Kitty Spencer nell’ambito della Royal Family è avvenuto nel 2007, in occasione di un evento commemorativo proprio per la principessa di Galles, scomparsa dieci anni prima, e tenuto dai principi William e Harry, cugini di primo grado della figlia del conte Charles.

Vita mondana

Tornata a Londra, Kitty Spencer ha conseguito un Master of Arts in gestione di marchi di lusso presso la Regent's University. Dalla City Kitty ha spesso deliziato i follower che la seguono sui social con foto di party esclusivi, cene di gala lungo le rive del Tamigi, sfilate d’alta moda, corse dei cavalli e partite di polo ad Ascot. Nel 2021 l’aristocratica è stata scelta da Dolce & Gabbana come Global Ambassador della maison.

Amori

Nella primavera 2017, dopo quattro anni di relazione, è finita la storia tra Kitty e l’imprenditore italiano Niccolò Barattieri di San Pietro. Nell'estate del 2021 la Spencer ha sposato il magnate sudafricano Michael Lewis, che ha 32 anni più di lei. I due si sono detti sì in Italia, a Villa Aldobrandini a Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Il primo incontro tra loro sarebbe avvenuto nel 2018, mentre l’ufficialità della loro relazione è arrivata nel 2019. La cerimonia è stata preceduta dall’addio al nubilato festeggiato dalla sposa e dalle sue amiche tra Firenze e le colline del Chianti. Al matrimonio di Kitty erano presenti gli stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana, che per la nobildonna hanno firmato un abito da favola in pizzo a collo alto di ispirazione vittoriana, e Andrea Bocelli, che ha cantato al ricevimento.