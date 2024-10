Chi è Antonio Casanova di Paperissima Sprint

La nuova edizione di Paperissima Sprint – in onda tutte le domeniche, nell’access Prime Time di Canale 5 al posto di “Striscia la notizia”- vede una conduzione inedita. Al timone del programma ideato da Antonio Ricci troviamo Antonio Casanova e Roberta Lanfranchi, pronti a fare compagnia ai telespettatori che vogliono sorridere e fare qualche risata davanti alla gaffe di personaggi famosi o a sketch divertenti di persone comuni o virali sul web.

Chi è Antonio Casanova, volto inedito al timone di “Paperissima Sprint”

Se per Roberta Lanfrachi si tratta del settimo anno alla guida del programma di papere, per Antonio Casanova si tratta di un vero e proprio esordio in questo ruolo inedito. E lui stesso ha ammesso l’entusiasmo e l’emozione di ritrovarsi al timone di uno show ormai storico per la programmazione della rete Mediaset: “Ancora non ci credo. E anche le mie bimbe faticavano a crederci quando l’hanno saputo! Tra l’altro, in questi giorni sono arrivate due vere papere per fare dei numeri di illusionismo che le bimbe vorrebbero chiamare Carlotta e Camilla”.

Anche il mago Casanova non è immune alle papere e lui stesso ha raccontato uno degli esempi che gli è affiorato alla mente per primo. Mentre era impegnato in un numero di magia, ha iniziato a spiegare e raccontare come funzionava la scatola della predizione. All’interno della prevista la presenza di un cilindro con un foglio con la previsione di quello che gli avrebbe raccontato una persona del pubblico. Solo quando ormai era troppo tardi, si è reso conto che uno dei suoi assisteva stava cercando disperatamente di attirare la sua attenzione prima che fosse troppo tardi. Il motivo? Lui aveva in mano la capsula di vetro. Entrambi si erano dimenticati di inserirla.

Antonio Casanova è il nome d’arte di Antonio Montanari, nato a Ravenna nel 1972. Nasce come illusionista ma, col passare del tempo, diventa sempre più anche un personaggio noto del piccolo schermo. Viene notato da Maurizio Costanzo che lo invita nelle sue trasmissioni più celebri ed è, però, grazie a “Striscia la notizia” che ottiene sempre una maggiora fama. Il Tg satirico mostra, in numerose occasioni, gli errori e i trucchi del mago Casanova, rendendolo così anche ironico e meno serioso. Proprio nel medesimo programma inizia a essere ospite di alcune rubriche, una di queste si intitolava “Incantesimi di viaggio” e si alterna anche nel ruolo di inviato. Nella sua carriera ottiene ben due Oscar della Magia e viaggia per l’Italia con una serie di spettacoli teatrali – sia per il musical “Alice nel Paese delle Meraviglie” interpretando il Cappellaio Matto – sia con alcuni importanti eventi di illusionismo.

Il successo è stato tale, anche per i più piccoli, da essere diventato personaggio del mondo dei fumetti Disney, Proprio a lui si è ispirato il Mago Papernova, creato da Stefano Ambrosio e Giorgio Cavazzano nel 2006. Del resto aveva le stesse caratteristiche fisiche di Casanova che hanno, soprattutto nei primi anni, caratterizzato il personaggio: alto, capelli neri e disordinati e con un completo scuro abbinato con una camicia viola.

La moglie di Antonio Casanova si chiama Desi e la coppia ha avuto due figlie.