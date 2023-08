Chi è Alexandre Grimaldi, il secondogenito di Alberto di Monaco

In occasione del suo ventesimo compleanno, il 24 agosto, Alexandre Grimaldi-Coste, il secondo figlio del principe di Monaco, ha rilasciato la sua prima intervista parlando con la rivista francese ‘Point de Vue’. Durante la chiacchierata, il giovane – che attualmente studia gestione aziendale in un’università britannica – ha condiviso i suoi stati d’animo riguardo ad alcune reazioni negative del pubblico rispetto al suo ruolo nella famiglia reale monegasca.

Il cognome Grimaldi

In particolare, Alexandre ha voluto rispondere a coloro che in varie situazioni pubbliche e nei commenti online continuano a chiamarlo solo col cognome di sua madre Nicole, Coste. “Il cognome di mio padre è Grimaldi”, ha detto chiaro e tondo il rampollo. Secondo alcuni commentatori ed esperti reali, si tratterebbe di una mossa da parte del giovane per rivendicare un ruolo di prestigio nel principato, per quanto lui abbia ribadito che al momento è impegnato negli studi ed è concentrato sul conseguimento della laurea. Alexandre, inoltre, non ha escluso eventuali esperienze nella moda, un ambito che, come noto, dalla compianta Grace Kelly a Charlotte Casiraghi, terzogenita di Carolina, è caro alla royal family della Rocca.

La nascita

Alberto II ha incontrato Nicole Coste, che è originaria del paese africano del Togo, quando lei lavorava come assistente di volo. La donna ha dato alla luce Alexandre nell’estate del 2003. Dopo l’esito positivo dell’esame del Dna, il principe lo ha riconosciuto ufficialmente come suo figlio nel luglio del 2005, poco prima di salire al trono a seguito della morte di suo padre, Ranieri III. Alexandre è cresciuto lontano dai riflettori. Solo negli ultimi anni lui e la madre sono stati spesso avvistati a Monaco in occasione di eventi istituzionali e mondani dei Grimaldi.

Jazmin Grace

Alexandre ha un rapporto stretto con Jazmin Grace Grimaldi, sua sorella da parte di padre. Jazmin Grace è la primogenita di Alberto II, nata anche lei, come il fratello, da una relazione al di fuori del matrimonio del principe. Sua madre è Tamara Rotolo che nel 1992, pochi mesi dopo il parto, ha intrapreso azioni legali ufficiali per ottenere dal principe il riconoscimento di paternità. Questo atto è avvenuto ufficialmente nel 2006, dopo anni di battaglie in tribunale.

I gemellini di Charlène

Nel 2000 Alberto di Monaco ha incontrato Charlène Lynette Wittstock, allora campionessa olimpionica di nuoto cresciuta in Sudafrica. I due si sono sposati nel 2011 e il 10 dicembre 2014 hanno avuto i gemellini Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier, più noti semplicemente come Gabriella e Jacques. Anche se la piccola è venuta al mondo pochi minuti prima del fratellino, in base alla legge salica del Principato (che esclude le donne dalla successione, com’è successo alla sorella maggiore di Alberto, Carolina) è Jacques l’erede al trono legittimo (nato in seno al matrimonio sia civile sia religioso dei suoi genitori).