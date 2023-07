Checco Zalone, Lazza, Mr. Rain, Articolo 31, tutti gli artisti a Collisioni 2023

Oltre 40 mila spettatori, secondo le stime, parteciperanno alla quindicesima edizione di Collisioni, storica manifestazione della città di Alba, in provincia di Cuneo. Gli appuntamenti si terranno in quella cornice in diverse date dal 7 al 20 luglio. Collisioni è uno storico festival agrirock che si tiene d’estate in Piemonte, tra musica, letteratura e cultura. In linea con lo spirito della kermesse, a essere protagoniste saranno anche molte eccellenze del territorio.

Novità

Lo scorso anno, a Collisioni, si sono esibiti artisti come Blanco, Coez, Madame, Valerio Lundini, Frah Quintale, Sangiovanni, Tananai, Pinguini Tattici Nucleari. Quella del 2023 sarà un’edizione particolare con nuovi progetti. Il principale è legato alla valorizzazione dello spazio urbano nella nuova arena permanente del Parco Tanaro della cittadina piemontese. Il cartellone estivo, inoltre, proseguirà con altri eventi fino a settembre.

Tributo

Prima dell’apertura del festival, come comunicato dagli organizzatori sui loro canali social, domenica 2 luglio, nella nuova Arena Collisioni al Parco Tanaro sarà inaugurata la stagione estiva con un grande evento dedicato a Freddie Mercury e ai Queen. Sono previste cinque ore di live ed emozioni Queen con i Killer Queen, i The Royal Band e per la prima volta in Italia i Flash Harry, provenienti dall’Irlanda. Da Londra è atteso anche Peter Straker, che era amico personale di Freddie Mercury, oltre che collaboratore della leggendaria band.

Lazza

Venerdì 7 luglio ad aprire Collisioni ci sarà la prima maratona di concerti ed esibizioni. Sul palco saliranno Lazza, reduce dal successo da record dell’album ‘Sirio’ del 2022 e secondo a Sanremo 2023 con ‘Cenere’, il rapper campano Geolier, fenomeno musicale degli ultimi anni, ed Ernia, una delle voci più originali tra quelle attuali.

Sfera Ebbasta

Sabato 8 luglio il festival proseguirà con il secondo appuntamento dedicato ai giovani con il concerto del re della musica trap Sfera Ebbasta, in Piemonte per l’unica data italiana del suo tour sul palco di Tutto Normale. Si esibiranno anche Shiva, Roshelle, Giuse The Lizia, Sethu e Tony Boy

Anni ’90

Domenica 9 luglio Collisioni dedicherà una serata speciale agli anni ’90, tornati alla ribalta negli ultimi mesi sulle scene musicali con revival e omaggi. Sono attesi gli Articolo 31, un gruppo storico che resta sempre attuale, con una forte storia e un'identità caratteristica. Seguirà il dj Time live, con nomi iconici come Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Checco Zalone

Uno degli appuntamenti più attesi del Festival Collisioni dell’estate 2023 sarà domenica 16 luglio lo spettacolo ‘Amore + Iva’ di Checco Zalone, per la prima volta ospite della manifestazione piemontese. Dopo aver macinato numeri da record nel cinema italiano, il comico tornerà a incontrare dal vivo gli spettatori undici anni dopo il Resto Umile World Tour. ‘Amore + Iva’ è uno spettacolo del tutto inedito, una performance live tra racconti, musica, imitazioni e parodie che vede la produzione di Arcobaleno Tre e Mzl e l'organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta.

Mr. Rain

Giovedì 20 luglio al Parco Tanaro di Alba andrà in scena Mr. Rain, terzo a Sanremo con ‘Supereroi’. Il rapper e produttore discografico Mattia Balardi (Mr. Rain è il suo nome d’arte), noto anche per brani come ‘Fiori di Chernobyl’, ‘Meteoriti’ e ‘Ipernova’, ha fatto sapere che devolverà parte degli incassi all'acquisto di nuovi alberi per il progetto di riqualificazioni del parco fluviale. Mr. Rain è conosciuto anche per il suo impegno in ambito sociale e la sua sensibilità ecologica.

Diodato

Una settimana dopo, giovedì 30 luglio, si terrà la conclusione del Festival con il concerto di Diodato, uno degli artisti più amati e premiati della musica italiana contemporanea, a Collisioni per la sua unica data in Piemonte. Di recente è uscito il quarto album di inediti dell’artista, intitolato ‘Così Speciale’, che include dieci tracce che rappresentano altrettanti attimi esistenziali, tra sguardi sulla realtà esterna e immersioni nel mondo interiore.

Giovani

L’anima del Festival Collisioni è rappresentata da Progetto Giovani, iniziativa che punta a coinvolgere attivamente le nuove generazioni a cui è richiesto un contributo creativo per arricchire l’evento di freschezza e innovazione. A fronte di ciò, Collisioni ospita gratuitamente, offrendo vitto e alloggio, i giovani che ne fanno richiesta, in cambio della loro creatività e viva partecipazione agli eventi culturali, dai palchi off su cui potranno suonare al video storytelling fino ai racconti fotografici, giornalistici, social e sotto forma di fumetto del festival, esprimendo i loro punti di vista.