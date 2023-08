Che tempo che fa, quando inizia e cosa dobbiamo aspettarci

Quando inizia Che tempo che fa? L'addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Raitre aveva fatto molto rumore nei mesi scorsi. Un addio, è bene ricordarlo, deciso dagli stessi protagonisti della vicenda. I quali, peraltro, non avevano nemmeno cercato il clamore che poi si era scatenato attorno alla loro decisione.

Il mistero sulla destinazione di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto - e di conseguenza anche di Filippa Lagerback, che ha scelto di seguire i due compagni di avventura - era durato molto poco: nel giro di pochi giorni era stato svelato che i due sarebbero approdati sulla piattaforma Discovery.

Ora ci sono una rete e una data in cui il pubblico rivedrà i tre volti che era abituato a trovare su Raitre ogni domenica. Il nuovo Che tempo che fa andrà in onda da domenica 15 ottobre sul canale Nove. Medesimo giorno della settimana, medesima formula: in sostanza il format rimane lo stesso, ha soltanto cambiato canale.

Ad annunciare la data e rete è stato proprio canale Nove diffondendo sui social lo spot con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio alla ricerca dei pesci che erano nell’acquario dello studio di Raitre – “Quelli sono rimasti là, erano un’esclusiva”: domenica 15 ottobre sul Nove.

Come sarà il nuovo Che tempo che fa? Fondamentalmente come quello che eravamo abituati a vedere su Raitre, ma con un’ospite fissa in più: Ornella Vanoni, che siederà al tavolo del dibattito. Insomma, ci sarà da divertirsi.