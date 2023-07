Esce ‘Cerveza’, nuovo singolo de Il Pagante

Dopo la hit dell’estate 2022, ‘Ritmo’, Il Pagante torna con un nuovo progetto. Venerdì 21 luglio, in licenza con Believe Artist Services, esce ‘Cerveza’, il nuovo singolo del duo composto da Eddy Veerus (Edoardo Cremona) e Brancar (Roberta Branchini).

Duo

Fino allo scorso anno Il Pagante era un trio: con Eddy Veerus e Brancar, infatti, c’era anche Naples (Federica Napoli), che però, nella primavera del 2022, ha lasciato il gruppo a causa di attacchi di panico di cui aveva iniziato a soffrire nel 2019. È stata la stessa Federica a spiegare la sua decisione in un video sui social.

‘Cerveza’

Eddy Veerus e Brancar hanno continuato la loro attività e hanno portato avanti nuove collaborazioni. ‘Cerveza’, in una durata di nemmeno tre minuti, racchiude sonorità dance tipiche dell’estate, tra macarena, musica e atmosfere da club e fiumi di birra (in spagnolo, per l’appunto, cerveza). L’invito a chi ascolta il brano è quello di farsi travolgere dal ritmo della stagione più calda e più allegra dell’anno. A produrre questo nuovo singolo è il dj e producer Raffa FL che per Il Pagante aveva già firmato ‘Ritmo’.

Summer Tour

‘Cerveza’ esce nel bel mezzo del Pagante Summer Tour, la nuova avventura live del duo, targata Cielo, che fino a settembre toccherà i principali festival e club d'Italia e d'Europa. Si terranno complessivamente più di 50 appuntamenti. Ecco le prossime tappe: - 21 luglio Capannina, Tortolì (NU) - 22 luglio Caveau, Alba (CN) + Fonti di Recoaro - Broni (PV) - 23 luglio AgriSound Fest, Biella - 24 luglio Villa Delle Rose, Riccione (RN) - 26 luglio Kalypso Club, Pag - 27 luglio Havana, Malta - 29 luglio Tropicana, Mykonos - 30 luglio Gatsby Live Theatre, Zante - 31 luglio 54 Dreamy Night, Corfù - 2 agosto Vog, Seriate (BG) - 3 agosto Tula Summer Festival, Tula (SS) - 4 agosto Senorbì Summer Festival, Senorbì (SU) - 5 agosto Area Eventi Indie, Cervia (RA) - 7 agosto Villa Delle Rose, Riccione (RN) - 8 agosto Manana, King's, Jesolo (VE) - 9 agosto Praja, Gallipoli (LE) - 10 agosto Menhir, Oristano - 11 agosto Blu Beach, Porto Rotondo (SS) - 12 agosto Red Valley, Olbia (SS) - 14 agosto Discovillage, Follonica (GR) - 15 agosto Villa Delle Rose, Riccione (RN) + Marina Bay, Ravenna - 16 agosto Big Bang Company, Asiago - 18 agosto Manana, Vega, Gallipoli (LE) - 19 agosto Manana, Miraja Club, Catanzaro Lido (CZ) - 20 agosto Luci Festival, Cirò Marina (KR) - 21 agosto Villa Delle Rose, Riccione (RN) - 23 agosto Praja, Gallipoli (LE) - 25 agosto Manana, La Suerte, Laigueglia (SV) - 26 agosto Mr Charlie, Lignano Sabbiadoro (UD) - 30 agosto BCM, Palma De Mallorca - 1° settembre Pride Village, Padova (PD) - 2 settembre Maniva Ski, Giogo Del Maniva (BS) - 8 settembre Paradise, Piacenza - 9 settembre Polaris, Carate Brianza - 14 settembre Xoyo, Londra