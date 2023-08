Céline Dion e la malattia, più vicino il ritiro dalle scene. Cosa succede all’artista

Céline Dion, 55 anni, potrebbe non tornare mai più a esibirsi in pubblico. È quanto riporta il giornale inglese ‘Mirror’. Di recente all’artista è stata diagnosticata la sindrome della persona rigida. Fonti vicine alla cantante riferiscono che le sue condizioni di salute sono notevolmente peggiorate, tanto che Dion faticherebbe a uscire di casa. Allo stesso tempo sarebbe complicato per lei trovare farmaci efficaci e specifici per la sua patologia.

La malattia

In primavera la Dion, a causa dei problemi di salute che l’hanno colpita, aveva dovuto annullare i concerti di quest'anno e dell'anno prossimo. I fan erano già preoccupati e dispiaciuti per lei, e sicuramente la notizia per cui l’artista potrebbe ritirarsi dalle scene è un brutto colpo per tanti. Certo è che Dion arriverà a una decisione ponderando bene tutti gli aspetti e sentendo anche il parere dei medici. Secondo quanto riferito al ‘National Enquirer’ da una persona a lei vicina, sono già circa 600 giorni (un anno e mezzo) che Céline non si fa vedere in pubblico. La star, ribattezzata l’usignolo del Québec per la voce celestiale, avrebbe grande difficoltà a camminare. Continua ad accusare forti tremori che causano gli insopportabili spasmi dovuti alla sua malattia. La sua schiena, inoltre, si sarebbe incurvata. La sindrome della persona rigida è una malattia neurologica rara che colpisce il sistema nervoso centrale. È caratterizzata da una rigidità muscolare e da spasmi involontari, che possono rendere difficile il movimento e causare posture fisse o "rigide". Questi sintomi sono spesso più pronunciati al mattino o dopo periodi di inattività.

Attesa

La situazione della Dion, a quanto pare, continua a peggiorare. Recentemente, a casa sua, si è trasferita una delle sue sorelle, Linda, per fornirle un supporto. L’altra sorella di Céline, Claudette, in un’intervista rilasciata a ‘Le Journal de Montreal’, ha detto che Céline sta consultando i migliori esperti nel campo della rara malattia da cui è affetta. “Penso sinceramente che abbia bisogno di riposo”, ha aggiunto Claudette. "Cerca sempre di andare oltre e di essere la migliore in tutto. Ma a un certo punto, il cuore e il corpo cercano di comunicarti qualcosa. È importante ascoltarli”. Claudette ha spiegato che la cantante è da sempre molto disciplinata e rigorosa. Al momento la situazione non è delle migliori e non è semplice trovare una cura adeguata, ma gli animi restano fiduciosi.

Carriera

Céline Dion è una cantante, compositrice e imprenditrice canadese di grande fama internazionale. Nata il 30 marzo 1968 a Charlemagne, in Québec, in Canada, è considerata una delle voci più potenti e riconoscibili nel panorama della musica pop. Ha iniziato a dedicarsi alla musica fin dalla prima adolescenza. Il primo riconoscimento mondiale è arrivato negli anni '90, in particolare grazie al successo della canzone ‘My Heart Will Go On’, tema principale della colonna sonora del film ‘Titanic’ del 1997. L’ampia discografia di Dion include numerosi album di successo come ‘The Colour of My Love’, ‘Falling into You’ e ‘Let's Talk About Love’. Céline Dion si è cimentata anche con il mondo dell’entertainment, partecipando a diversi programmi televisivi, e con il settore della moda, assistendo ad alcune sfilate dell’haute couture e lanciando nel 2018 una linea di abbigliamento gender-neutral per bambini.

Vita privata

Céline ha tre figli che abitano con lei: René-Charles e i gemelli Eddy e Nelson. Li ha avuti dal defunto marito René Angélil, suo manager. I due – che avevano una differenza di 26 anni di età – sono stati sposati per 21 anni. Si erano conosciuti quando Dion aveva 12 anni e Angélil, che era diventato l’impresario di Céline, ne aveva 38. Fidanzatisi nel 1991, hanno celebrato le loro nozze nel 1994 e hanno rinnovato i loro voti nel 2000. René, purtroppo, è mancato nel 2016 a causa di un tumore. Per l’artista la scomparsa del suo compagno di vita ha rappresentato un capitolo buio e doloroso nella sua vita privata e nella sua carriera.