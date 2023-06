Celebrity Hunted 4, il cast: quali sono le coppie in gara

Belen e Cecilia Rodriguez per la prima volta insieme in un reality, le due sorelle più famose della tv saranno tra i protagonisti di ‘Celebrity Hunted 4’. Cast stellare per la quarta stagione di ‘Caccia all'uomo’, in arrivo sui Amazon Prime nel 2024. Otto personaggi famosi in fuga per non farsi ‘catturare’ da esperti investigatori, tra momenti di suspance che daranno vita a uno spettacolo a tratti comico, ma sempre carico di adrenalina. Ecco le regole e le coppie che gareggeranno nella prossima stagione del nel reality thriller di successo, ‘Celebrity Hunted’.

Celebrity Hunted: le coppie in gara

Tra le coppie che vedremo in tv nella prossima stagione di ‘Celebrity Hunted’, la più attesa è sicuramente il sodalizio delle sorelle spagnole: la star televisiva Belen gareggerà con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez. L'attore Raoul Bova parteciperà in coppia con la moglie, l'attrice Rocío Muñoz Morales. Nel cast ci saranno anche il rapper Guè in fuga insieme al cantante Ernia, mentre i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani cercheranno di sfoderare l’arma segreta per non farsi catturare.

Celebrity Hunted: il format e le regole

Le quattro coppie fuggiranno in lungo e in largo per l'Italia, nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, sostenuti da limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. I cacciatori potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di video sorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la caccia.

Dove e quando vedere la nuova stagione

La nuova stagione di 'Celebrity Hunted - Caccia all'uomo S4’ sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024. I clienti Prime potranno vedere 'Celebrity Hunted S4' tramite l'app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Attraverso l’App, sarà possibile scaricare gli episodi sui dispositivi mobili per la visione off-line senza costi aggiuntivi all'abbonamento Prime. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime. Il programma è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.