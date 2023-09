Caterina Balivo, com’è andata la prima puntata de ‘La volta buona’

“Che bello di essere qui, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”, emozionata Caterina Balivo al debutto di La volta buona dopo aver lasciato per tre stagioni la gestione a Serena Bortone con Oggi è un Altro Giorno. "Ci ho messo del tempo per decidere, ho accettato solo dopo un po' di tempo" ha spiegato la conduttrice ai telespettatori. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.05, accompagnerà per tutta la stagione i pomeriggi di Rai1: “Sono emozionata – ha detto la conduttrice -. Ho accettato perché ho capito che questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso, vi ha meravigliato, tutte le volte che pensavate che questa vita era finita e invece no. Poi arriva un'occasione insperata che fa stare meglio te e chi ti è vicino arriva “La Volta Buona” quella che vogliamo raccontare”.

Gli ospiti

Il primo collegamento della puntata inaugurale è stato con Venezia, una carrellata sul Festival del Cinema tra i giudizi di Enzo Miccio sullo stile delle star e le frecciatine agli influencer che sono passati sul red carpet. Primo tra gli ospiti l’attore comico Tullio Solenghi che è arrivato con uno zerbino, un regalo per “la nuova casa” di Balivo. A seguire uno splendido Alessandro Tersigni, l’attore che interpreta Vittorio Conti nella soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore (al via dopo la Balivo la 16esima edizione della soap in onda del 2015). Tersigni ha parlato del suo personaggio, delle difficoltà che affronterà nella nuova stagione e della sua vita privata. Il 42enne, ha raccontato di essere un papà in “stile romano” che per addormentare i suoi figli (Zoe l’ultima nata e Filippo) ogni sera gli canta “Serenata zitella”: parte un riff di chitarra e, l’ex Grande Fratello 7, senza esitazioni intona, dolcissima, la ninna nanna tra gli applausi del salotto di via Teulada.

L’ombrello aperto

Durante uno sketch di Solenghi è sputato un ombrello aperto, cosa che ha scatenato l’agitazione e l’impaccio della Balivo che, cosa nota, è molto superstiziosa. Alla fine del siparietto, la conduttrice ha commentato a denti stretti: “Un ombrello aperto in studio alla prima puntata? In questo momento vorrei solo avere a disposizione chili di sale da buttare ovunque”.

La storia di Fatima

Non solo leggerezza e vip nel salotto di Balivo. “La volta buona” della prima puntata l’ha raccontata Fatima, una ragazza lituana di 25 anni che ha portato in studio la sua storia di sofferenza e dolore: quella di una bambina cresciuta in orfanotrofio tra maltrattamenti e solitudine. Quarta figlia di una famiglia in difficoltà, Fatima è stata portata in orfanotrofio da piccola, qui ha subito bullismo e maltrattamenti: “Mi nascondevo sotto il letto, ho vissuto esperienze che nessun bambino dovrebbe mai vivere”. La sua vita ha subito una svolta quando è stata adottata da una famiglia ad Agropoli, in provincia di Salerno, che le ha dato amore, sicurezza e un futuro. Fatima, oggi, condivide la sua storia su TikTok, tantissimi i follower. La sua voce anima un gruppo Telegram e il podcast “Storie di adozioni”, realizzato con il supporto della sua madre adottiva, Gerarda. L’obiettivo di madre e figlia è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul sistema delle adozioni in Italia.

Giochi in diretta

Tra un ospite e l’altro spazio anche ai telespettatori, che potranno prenotarsi ogni giorno per giocare in diretta. E’ il momento di leggerezza che intervalla l’attualità, i collegamenti con gli inviati e le storie di gente comune, come quella di fatina, che seguiranno puntata dopo puntata. Domani, martedì 12 settembre, l’ospite del salotto di Caterina Balivo sarà ancora un attore comico, dopo Solenghi toccherà a Francesco Paolantoni far da spalla alla conduttrice napoletana nella prima parte della trasmissione.