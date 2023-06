Festival di Annecy, l’omaggio a Giovanni Ferrari e al suo “Amricord”

Annecy (Francia), 16 giugno 2023 – Quattro minuti emozionanti di ricordi dell’infanzia: è “Amricord” (“Mi ricordo”) del grande animatore Giovanni Ferrari, originario del Ferrarese. Un’opera che Ferrari ha impostato e realizzato con 10mila disegni (fatti con matite su carta), ma non ha fatto in tempo a concludere a causa della morte avvenuta nel 2017. Grazie alla figlia e alla nipote di Ferrari (che hanno raccolto questo materiale) e soprattutto a Patrizia Russo (che ha scansionato e montato i disegni del maestro) il cortometraggio ha visto la luce postumo ed è stato inserito nel programma della giornata finale del prestigioso Festival internazionale di animazione di Annecy, località dell’Alta Savoia, in Francia, sabato 17 giugno.

Una vera e propria “chicca”, poetica ed elegante, in cui Ferrari racconta i suoi ricordi d’infanzia e ce li fa vivere in prima persona. La proiezione ad Annecy rappresenta un grande omaggio a un artista dell’animazione, mai abbastanza celebrato. Tra i suoi tanti lavori citiamo le collaborazioni a “Allegro non troppo” di Bozzetto, a “Volere volare” di Nichetti e a “La gabbianella e il gatto” di D’Alò.

Straordinario, come detto, il lavoro certosino di Patrizia Russo, capace di interpretare il metodo di lavoro di Ferrari senza tradirne la creatività.

Un merito particolare nella diffusione di questo cortometraggio va ad Anne-Sophie Vanhollebeke, presidente di Cartoon Italia che l’ha segnalato al Sardinia Film Festival 2022 presieduto da Cristian Jezdic e diretto da Luca Raffaelli che l’hanno subito inserito nel programma. E adesso l’omaggio di Annecy.