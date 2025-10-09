Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
CRISTIANA MARIANI
Caparezza, uscito a sorpresa il singolo ‘Io sono il viaggio’

Il rapper più atteso è tornato: ecco il brano che anticipa il disco ‘Orbit Orbit’ e il tour del prossimo anno

Milano, 9 ottobre 2025 – Caparezza è tornato. A quattro anni da ‘Exuvia’, il rapper più atteso della scena italiana sta per tornare con un nuovo disco. ‘Orbit Orbit’ uscirà il 31 ottobre e, per ingannare l’attesa, Caparezza pubblica oggi, giovedì 9 ottobre – quindi un giorno prima rispetto a tutte le uscite settimanali –, del tutto a sorpresa ‘Io sono il viaggio’. Un singolo dalle atmosfere oniriche e dalle rime taglienti e che vanno dritte al punto. Caparezza è tornato, finalmente. 

Le date del firmacopie del disco ‘Orbit Orbit’

Giovedì 30 ottobre // LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P.zza Antelminelli ore 16:00 – 19:00

Venerdì 31 ottobre // LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P.zza Antelminelli ore 13:30 – 15:30 e 17:30 - 19:00

Sabato 1° novembre // LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P.zza Antelminelli ore 11:00 - 13:00 e 16:30 - 18:30

Domenica 2 novembre // BOLOGNA >>> Feltrinelli Via Ravegnana ore 16:00

Lunedì 3 novembre // TORINO >>> Feltrinelli P.zza CLN ore 17:00

Martedì 4 novembre // MILANO >>> Feltrinelli Viale Pasubio ore 17:00

Mercoledì 5 novembre // VERONA >>> Feltrinelli Via Quattro Spade ore 17:00

Giovedì 6 novembre // FIRENZE >>> Feltrinelli P.zza della Repubblica ore 17:00

Venerdì 7 novembre // ROMA >>> Discoteca Laziale ore 16:00

Sabato 8 novembre // NAPOLI >>> Feltrinelli Stazione Garibaldi ore 16:00

Domenica 9 novembre // TARANTO >>> Feltrinelli Via Federico di Palma ore 16:00

Lunedì 10 novembre // BARI >>> Feltrinelli Via Melo ore 17:00

Venerdì 14 novembre // PALERMO >>> Feltrinelli Via Cavour ore 17:00

Sabato 15 novembre // CATANIA >>> Feltrinelli Via Etnea ore 17:00

Domenica 16 novembre // CAGLIARI >>> Feltrinelli Via Roma ore 16:00

Lunedì 17 novembre // SASSARI >>> Festival Fino a leggermi matto – Padiglione Tavolara ore 18:30

Domenica 23 novembre // MOLFETTA >>> Clinic Music Store ore 16:00

Le date di Caparezza Live 2026 

26 GIUGNO ROMA - ROCK IN ROMA

27 GIUGNO FIRENZE - FLORENCE MUSIC FESTIVAL

04 LUGLIO MANTOVA - MANTOVA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA SORDELLO

07 LUGLIO BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK - SOLD OUT

08 LUGLIO BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK

11 LUGLIO COLLEGNO (TO) - FLOWERS FESTIVAL - SOLD OUT

12 LUGLIO PADOVA - SHERWOOD FESTIVAL

15 LUGLIO MILANO - PARCO DELLA MUSICA DI MILANO

17 LUGLIO SERVIGLIANO (FM) - NOSOUND FEST

18 LUGLIO FRANCAVILLA (CH) - SHOCKWAVE FESTIVAL

24 LUGLIO GENOVA - BALENA FESTIVAL

25 LUGLIO CATTOLICA (RN) - ARENA DELLA REGINA

01 AGOSTO CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI

05 AGOSTO LECCE - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL - CAVE DEL DUCA

07 AGOSTO CATANIA - SOTTO IL VULCANO FEST - VILLA BELLINI

08 AGOSTO PALERMO - DREAM POP FESTIVAL - VELODROMO

12 AGOSTO CINQUALE (MS) - VIBES SUMMER FESTIVAL

13 AGOSTO BRESCIA - FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

16 AGOSTO MAJANO (UD) - FESTIVAL DI MAJANO

22 AGOSTO ALGHERO (SS) - ALGUER SUMMER FESTIVAL - ANF. IVAN GRAZIANI

04 SETTEMBRE BARI - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL - FIERA DEL LEVANTE

05 SETTEMBRE CASERTA - REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE

