Caparezza, uscito a sorpresa il singolo ‘Io sono il viaggio’

Milano, 9 ottobre 2025 – Caparezza è tornato. A quattro anni da ‘Exuvia’, il rapper più atteso della scena italiana sta per tornare con un nuovo disco. ‘Orbit Orbit’ uscirà il 31 ottobre e, per ingannare l’attesa, Caparezza pubblica oggi, giovedì 9 ottobre – quindi un giorno prima rispetto a tutte le uscite settimanali –, del tutto a sorpresa ‘Io sono il viaggio’. Un singolo dalle atmosfere oniriche e dalle rime taglienti e che vanno dritte al punto. Caparezza è tornato, finalmente.
Le date del firmacopie del disco ‘Orbit Orbit’
Giovedì 30 ottobre // LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P.zza Antelminelli ore 16:00 – 19:00
Venerdì 31 ottobre // LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P.zza Antelminelli ore 13:30 – 15:30 e 17:30 - 19:00
Sabato 1° novembre // LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P.zza Antelminelli ore 11:00 - 13:00 e 16:30 - 18:30
Domenica 2 novembre // BOLOGNA >>> Feltrinelli Via Ravegnana ore 16:00
Lunedì 3 novembre // TORINO >>> Feltrinelli P.zza CLN ore 17:00
Martedì 4 novembre // MILANO >>> Feltrinelli Viale Pasubio ore 17:00
Mercoledì 5 novembre // VERONA >>> Feltrinelli Via Quattro Spade ore 17:00
Giovedì 6 novembre // FIRENZE >>> Feltrinelli P.zza della Repubblica ore 17:00
Venerdì 7 novembre // ROMA >>> Discoteca Laziale ore 16:00
Sabato 8 novembre // NAPOLI >>> Feltrinelli Stazione Garibaldi ore 16:00
Domenica 9 novembre // TARANTO >>> Feltrinelli Via Federico di Palma ore 16:00
Lunedì 10 novembre // BARI >>> Feltrinelli Via Melo ore 17:00
Venerdì 14 novembre // PALERMO >>> Feltrinelli Via Cavour ore 17:00
Sabato 15 novembre // CATANIA >>> Feltrinelli Via Etnea ore 17:00
Domenica 16 novembre // CAGLIARI >>> Feltrinelli Via Roma ore 16:00
Lunedì 17 novembre // SASSARI >>> Festival Fino a leggermi matto – Padiglione Tavolara ore 18:30
Domenica 23 novembre // MOLFETTA >>> Clinic Music Store ore 16:00
Le date di Caparezza Live 2026
26 GIUGNO ROMA - ROCK IN ROMA
27 GIUGNO FIRENZE - FLORENCE MUSIC FESTIVAL
04 LUGLIO MANTOVA - MANTOVA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA SORDELLO
07 LUGLIO BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK - SOLD OUT
08 LUGLIO BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK
11 LUGLIO COLLEGNO (TO) - FLOWERS FESTIVAL - SOLD OUT
12 LUGLIO PADOVA - SHERWOOD FESTIVAL
15 LUGLIO MILANO - PARCO DELLA MUSICA DI MILANO
17 LUGLIO SERVIGLIANO (FM) - NOSOUND FEST
18 LUGLIO FRANCAVILLA (CH) - SHOCKWAVE FESTIVAL
24 LUGLIO GENOVA - BALENA FESTIVAL
25 LUGLIO CATTOLICA (RN) - ARENA DELLA REGINA
01 AGOSTO CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI
05 AGOSTO LECCE - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL - CAVE DEL DUCA
07 AGOSTO CATANIA - SOTTO IL VULCANO FEST - VILLA BELLINI
08 AGOSTO PALERMO - DREAM POP FESTIVAL - VELODROMO
12 AGOSTO CINQUALE (MS) - VIBES SUMMER FESTIVAL
13 AGOSTO BRESCIA - FESTA DI RADIO ONDA D’URTO
16 AGOSTO MAJANO (UD) - FESTIVAL DI MAJANO
22 AGOSTO ALGHERO (SS) - ALGUER SUMMER FESTIVAL - ANF. IVAN GRAZIANI
04 SETTEMBRE BARI - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL - FIERA DEL LEVANTE
05 SETTEMBRE CASERTA - REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE