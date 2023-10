I 50 anni di Caparezza, cantore della contemporaneità

Il 9 ottobre compie 50 anni uno degli artisti contemporanei più apprezzati per bravura, ironia e arguzia, Caparezza (che, in dialetto pugliese, significa ‘Testa riccia’). Michele Salvemini – questo il suo vero nome all’anagrafe – è originario di Molfetta (Bari). È nato nel 1963. Ha debuttato nella musica come Mikimix nel 1996 con il brano ‘Donne in minigonne’. Nel 1997 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone ‘E la notte se ne va’ e ha pubblicato l'album ‘La mia buona stella’. Successivamente si è ritirato per un breve periodo dalle scene musicali.

Il ritorno

Salvemini è tornato alla ribalta nel 2000 con l'album ‘Caparezza!?’. Ma il grande successo è arrivato tre anni dopo con ‘Fuori dal tunnel’, inclusa nell'album ‘In supposta veritas’ del 2003 e utilizzata come sigla del programma televisivo ‘Zelig’. In seguito l’artista ha pubblicato ‘Habemus capa’ nel 2006, un concept album in cui ha immaginato la sua morte e la sua reincarnazione in vari personaggi strani. Nel 2008 ha lanciato un nuovo album, ‘Le dimensioni del mio caos’, un concept che tratta diversi temi e personaggi collegati a un romanzo scritto da lui, ‘Saghe mentali’. Nel 2011 ha pubblicato il suo album ‘Il sogno eretico’ anticipato dal singolo ‘Goodbye malinconia’ in cui appare la voce di Tony Hadley degli Spandau Ballet. Ha presentato il programma ‘Chi se ne frega della musica’ su Deejay TV e ha partecipato al minitour americano ‘Hit Week’ con Subsonica e altri artisti.

Otto album

Nel 2014 è uscita la sua nuova raccolta di inediti intitolata ‘Museica’ in cui ogni canzone prende ispirazione da un'opera d'arte. Nel settembre 2017 Caparezza ha pubblicato il suo settimo album in studio, ‘Prisoner 709’, in cui erano incluse collaborazioni con il rapper statunitense DMC e i cantautori italiani Max Gazzè e John De Leo. Nel 2021 è tornato alla ribalta musicale con il suo ottavo album intitolato ‘Exuvia’. Questo termine, tratto dal mondo scientifico, descrive la vecchia pelle dell’insetto dopo la muta. L’immagine fa riferimento a un momento di passaggio, un viaggio dal passato al futuro fino al brano finale del disco che chiude il percorso e che segna la rinascita dell’artista. Il 10 dicembre 2021 Caparezza ha fatto una collaborazione come ospite nella canzone ‘Smackdown’ inclusa nell'album ‘Dead Poets 3’ di DJ Fastcut, insieme a Mattak, Funky Nano e Roy Paci. Ha anche partecipato all'album ‘Il mondo è nostro’ di Tiziano Ferro, pubblicato nell’autunno del 2022, nel brano ‘L'angelo degli altri’.

Nessun ritiro

Da qualche anno Caparezza è alle prese con un problema di salute, l’acufene. Si tratta di un disturbo uditivo caratterizzato dalla percezione di suoni come ronzii, fischi, sibili o fruscii nell'udito, che non sono causati da fonti esterne. Questo ha limitato la sua capacità di esibirsi nei concerti dal vivo e costringendolo a ridurre il numero di date dei suoi tour. L’artista ne ha parlato nel brano ‘Larsen’ del 2017. Ha cercato diverse soluzioni mediche per affrontare questo disturbo, ma finora non ha trovato una cura efficace. È il motivo per cui, nel 2021, con dispiacere e amarezza ha però dovuto dimezzare il tour dedicato all’album ‘Exuvia’. Tuttavia, Caparezza ha rassicurato i suoi fan smentendo le voci che si stavano diffondendo: non avrebbe intenzione di ritirarsi dalla musica né dalle esibizioni dal vivo. Tra i suoi progetti futuri rientrerebbe quello di un nuovo disco. Inoltre, tra le tante passioni di Salvemini ci sarebbe anche quella legata ai fumetti, che potrebbe portarlo a nuove iniziative artistiche.