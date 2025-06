Red Valley Festival 2025, il programma: tutti i cantanti delle quattro giornate di Olbia

Olbia, 24 giugno 2025 - Uno dei festival musicali estivi più importanti e frequentati d’Italia è senza dubbio il Red Valley. Ogni anno alla metà di agosto tanti artisti si danno appuntamento alla Olbia Arena per prendere parte a quella che è una vera full immersion di musica. Quattro giorni di festival. Quattro giorni nei quali la musica sarà la parte principale dello show del più grande festival crossover d’Italia. Diversi, infatti, saranno i generi presenti sul palco anche quest'anno. Dopo un 2024 con numeri da record in cui il festival ha ottenuto 118.175 presenze totali sulle quattro serate, oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live, il Red Valley torna per celebrare il suo decimo anniversario.

Quando si svolge il Red Valley Festival

Quattro giornate – si parte nel tardo pomeriggio e si continua fino quasi all’alba – alla Olbia Arena: il Red Valley Festival prenderà il via il 13 agosto e si concluderà il 16 agosto.

Il programma del Red Valley Festival 2025

Mercoledì 13 agosto a succedersi sul palco della Olbia Arena saranno Sarah Toscano, Max Pezzali, Rocco Hunt, Settembre, Fedez e Tommy Cash. Il secondo giorno, giovedì 14 agosto, ad essere protagonista saranno rap e trap con Ghali, Sfera Ebbasta, Alan Walker, Shiva, Morad, Paky e Tony Effe. Trap e rap anche nella terza giornata, quella di Ferragosto: Steve Aoki, Lazza, Melons, Anna, Rrari Dal Tacco, Melons, Farneto, Artie Five e Tony Boy. A chiudere il Red Valley Festival 2025 sarà, il 16 agosto, il padrone di casa Salmo. Insieme a Irama, Guè, Promessa, Nerissima Serpe, Papa V e Fritu.