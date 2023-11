Calcutta, ecco le date del nuovo tour estivo

Calcutta raddoppia. Il suo album 'Relax' è stato atteso dai fan per diversi anni, ma sembra ne sia valsa veramente la pena visto che è uscito il 20 ottobre e si è subito piazzato in prima posizione in classifica e secondo i dati Fimi è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify. Un successone per Edoardo D'Erme da Latina, che aveva già fatto registrare il tutto esaurito nelle date del tour che parte a fine novembre e che nei palazzetti dello sport di mezza Italia.

Ora ecco l'annuncio del tour estivo, che porterà Calcutta in giro per la Penisola con 13 concerti tra cui la partecipazione a diversi festival di importanza internazionale come il Lucca Summer Festival, Rock in Roma e il Milano Summer Festival.

I biglietti per il tour estivo saranno in vendita dalle 11 di giovedì 9 novembre sulle piattaforme online.

Le date del tour estivo di Calcutta

22 giugno 2024 Lignano Sabbiadoro – Stadio Comunale G. Teghil

26 giugno 2024 Servigliano (FM) – NoSound Fest

28 giugno 2024 Bari – Locus Festival

30 giugno 2024 Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

05 luglio 2024 Alba (CN) – Collisioni Festival

07 luglio 2024 Ferrara – Piazza Ariostea

11 luglio 2024 Lucca – Lucca Summer Festival – Mura Storiche

13 luglio 2024 Villafrancadi Verona – Castello Scaligero

17 luglio 2024 Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

20 luglio 2024 Alghero – Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani

23 luglio 2024 Cosenza – Be Alternative Festival

25 luglio 2024 Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Palermo Fest

28 luglio 2024 Paestum (SA) – Planet Arena dei Templi