Calciatori e soubrette, le coppie più famose del passato e del presente

Il legame tra veline e calciatori è uno dei più iconici del mondo dello spettacolo italiano, con numerosi esempi di storie d’amore che hanno fatto parlare a lungo. Nonostante ultimamente sembri essere meno in voga, il connubio tra showgirl e giocatori resiste ancora. Almeno in qualche caso. Quel che è certo è che le storie tra le une e gli altri, spesso turbolente e passionali, sono sempre ben impresse nell'immaginario collettivo, tra nascite, separazioni e nuove unioni.

Ilary Blasi e Francesco Totti

In questo novero spicca senza dubbio la relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice – che è stata una delle più amate letterine di ‘Passaparola’ nei primi anni Duemila – e l’ex capitano della Roma si sono sposati nel 2005 dopo tre anni di fidanzamento e hanno avuto tre figli: Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016. La coppia formata da Ilary e dal ‘Pupone’ sembrava una delle più solide e inossidabili, fino all'annuncio della separazione nel 2022, arrivato a sorpresa per tanti.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng

Un’altra unione molto nota è quella tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng, che si sono sposati nel 2016 e hanno avuto un figlio, Maddox. Tuttavia, la loro relazione, tra alti e bassi e con vari tentativi di recuperare il rapporto e risolvere le difficoltà, La Satta, dopo aver ballato sul bancone di ‘Striscia la notizia’ con Thais Wigger, dal 2005 al 2008, è diventata una presenza costante nel programma sportivo ‘Tiki Taka’ su Italia Uno e, successivamente, opinionista a ‘Quelli che il calcio’, solo per ricordare alcune celebri trasmissioni a cui ha preso parte. Nel frattempo, Melissa ha continuato a lavorare come modella.

Costanza Caracciolo e Christian Vieri

Costanza Caracciolo, velina di ‘Striscia’ dal 2008 al 2012 insieme a Federica Nargi, ha trovato l’amore con Bobo Vieri. I due, dopo un paio d’anni da fidanzati, si sono sposati nel 2019 e hanno avuto due figlie, Stella, nata nel 2018, e Isabel, arrivata nel 2020. In precedenza Vieri aveva avuto una lunga storia con Elisabetta Canalis, a sua volta velina dal 1999 al 2002 al fianco di Maddalena Corvaglia.

Federica Nargi e Alessandro Matri

Federica Nargi, che ha brillato nell’edizione 2024 di ‘Ballando con le stelle’, sta con l'attaccante Alessandro Matri da ben 16 anni. Hanno due bambine, Sofia, di 8 anni, e Beatrice, di 6. La showgirl ha dichiarato che, nonostante le difficoltà, le lunghe separazioni per motivi professionali e qualche gelosia, il loro rapporto è sempre stato intenso. I due sono ancora molto uniti.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi

A giugno 2024 hanno festeggiato 10 anni di matrimonio, Elena Santarelli (valletta de ‘L’Eredità’, condotto da Amadeus, dal 2002 al 2004) e Bernardo Corradi, che hanno avuto due figli: Giacomo, nato nel 2009 e Greta, classe 2016. Elena e Bernardo hanno affrontato e superato insieme un momento difficilissimo per tutta la loro famiglia: il loro primogenito Giacomo, nel 2017, è stato colpito da un tumore al cervello. Oggi il ragazzo, fortunatamente, sta bene. I suoi genitori non hanno mai smesso di sostenere chi si trova a vivere una drammatica situazione come quella che è capitata a loro.

Altri ricordi

Oggi Giorgia Palmas è felicemente al fianco dell’ex nuotatore Filippo Magnini, che ha sposato nel maggio 2021. Nel 2020 è nata la loro piccola Mia. In precedenza Giorgia (velina di ‘Striscia’ dal 2002 al 2004, in coppia con Elena Barolo) ha avuto un’importante relazione con il calciatore Davide Bombardini, padre di sua figlia Sofia. Vincenza Cacace, ex letterina di ‘Passaparola’, è sposata dal 2007 con il calciatore Giuseppe Pancaro. Hanno avuto due figli: Riccardo, nato nel dicembre 2005, e Virginia, nata nel gennaio 2009. Federica Ridolfi, ex ballerina del Bagaglino, nonché ex letteronza di ‘Mai Dire Gol’ e schedina di ‘Quelli che il Calcio’, è moglie dell’ex giocatore Giuliano Giannichedda dal 2011. Nel 2009 i due hanno avuto Giulia, seguita, nel 2011, da Matteo.