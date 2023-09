Passa dal Bsmt, gli ospiti delle prime due puntate del podcast di Gianluca Gazzoli

Passa dal Bsmt torna con una nuova stagione. Il podcast di Gianluca Gazzoli è ormai un must fra gli appassionati tanto da aver fatto registrare nel corso delle stagioni ascolti sempre crescenti. Ospitando nell'ormai mitico Basement, ovvero un vero appartamento che raccoglie cimeli anche introvabili appartenuti a grandi nomi del mondo dello sport e dello spettacolo passati e presenti, una serie impressionante di personalità notissime e sempre interessanti.

Fra i nomi noti che hanno varcato la soglia del Basement ci sono, ad esempio, Valentino Rossi, Gianmarco Tamberi, Salmo, Mika, Giorgia, Cesare Cremonini, Matteo Berrettini, Marco Belinelli, Simone Fontecchio, Luca Perri, Max Pezzali, Levante, Tananai, Federica Pellegrini.

Personaggi che, intervistati dalla voce ormai diventata familiare per milioni di ascoltatori di Gianluca Gazzoli, hanno tenuto compagnia a moltissimi utenti. Tanto da far diventare Passa dal Bsmt un vero appuntamento fisso per runner, automobilisti, ma anche per chi ama camminare e non farlo da solo o per chi sta andando in ufficio o tornando a casa con i mezzi pubblici. La formula è molto semplice, quasi disarmante: un intervistatore, Gianluca Gazzoli appunto, e un intervistato, ovvero l’ospite. Nessun intermezzo. Solo due persone che interagiscono in una chiacchierata informale e amichevole per poco più di un’ora.

Dopo la pausa estiva, il podcast di Gianluca Gazzoli - la sua è una voce molto nota anche nel mondo radiofonico - torna con nuovi ospiti. E punta sempre più in alto: alle stelle, vista la presenza nell'episodio disponibile in streaming dal 28 settembre dell'astronauta Samantha Cristoforetti. La stagione inizia però il 25 settembre, data dalla quale sarà disponibile l'intervista di Gianluca Gazzoli e Damiano David, frontman dei Maneskin.