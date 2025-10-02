Bootcamp X Factor 2025 con polemica: chi è passato alle Last Call

Milano, 2 ottobre 2025 - Prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025 e prime certezze. Nella puntata di giovedì 2 ottobre del talent show musicale Sky prodotto da Banijay - e in onda ogni giovedì dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now - abbiamo visto i primi artisti passati alle Last Call, ovvero quelli che un tempo erano gli Home Visit. La seconda e ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025 andrà in onda giovedì 9 ottobre.

La novità dei Bootcamp di quest’anno è l’assenza di squadre e la necessità di avere “quattro sì” da parte degli artisti per passare al turno successivo. Ogni giudice ha a disposizione un X Pass per portare un concorrente o una concorrente direttamente nella propria squadra alle Last Call.

Puntata dalla quale sono emerse diverse certezze, ma nella quale si sono viste anche diverse sorprese. A passare alle Last Call sono stati Vicky Della Peruta, la cui esibizione su ‘Side to side’ di Ariana Grande ha sorpreso e conquistato tutti e quattro i giudici, i Plastic Haze, con la cover strarock di ‘Rolling in the deep’ di Adele, Roberta Scandurra, con la versione pop punk di ‘Drivers licence’ di Olivia Rodrigo, Alfredo Fiore, con ‘Changes’ di XXXTentacion, Ero Caddeo, con la sua versione di ‘Sei acqua’ di Venerus, Vincenzo Viscardi, che ha proposto una cover di ‘Crazy’ di Gnarls Barkley. Animata è stata la discussione dei giudici proprio sul destino di quest’ultimo e sul suo essere ogni tanto un po’ troppo “esagerato” nella sua esibizione.

Durante la prima puntata dei Bootcamp è passata alle Last Call anche Sakyna Sanogoh, che ha proposto la sua versione di ‘Fallin’ di Alicia Keys, ma poi alla notazione “La prossima volta scegli meglio il brano da cantare” da parte di Paola Iezzi non ha esitato a fare polemica rispondendo: “Quando avrò tempo lo farò”. Affermazione che non è stata proprio presa con grande gioia da Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Rivedremo alle Last Call anche i Copper Jitters, che ai Bootcamp hanno proposto la loro versione punk di ‘Come together’ dei Beatles: per averli Achille Lauro ha giocato l’X Pass. Hanno passato il turno anche i Kokomò, che hanno cantato ‘Costruire’ di Niccolò Fabi, Mayu Lucisano, che ha portato Mercy di Shawn Mendes e per la quale Paola Iezzi si è giocata il proprio X Pass, Francesca Dinale con ‘Conceited’ di Lola Young, Delia Buglisi, che ha proposto una versione del tutto personale de ‘La canzone dei vecchi amanti’ di Franco Battiato. Alle Last Call approda anche Pietro Cardoni, in arte Mazzoli, che ai Bootcamp ha portato una versione del tutto personale di ‘Per un’ora d’amore’ dei Matia Bazar.