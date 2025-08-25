Beppe Convertini concorrente di ‘Ballando con le Stelle’

Roma, 25 agosto 2025 – Dalle stelle alle stalle e ora di nuovo alle stelle. Anzi, a ‘Ballando con le Stelle’. Beppe Convertini, conduttore televisivo e attore, è l’undicesimo concorrente del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci.

Con lui il cast dovrebbe essere concluso, se fosse confermato il passaggio di Paolo Belli da inviato nella Sala delle stelle e direttore d’orchestra a concorrente.

Il cast fin qui annunciato per l’edizione dei 20 anni di ‘Ballando con le Stelle’ è così composto: Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Beppe Convertini.

Si preannuncia un’edizione particolarmente movimentata per il ventennale di ‘Ballando con le Stelle’, visto che il cast di concorrenti vede la partecipazione di personalità particolarmente ingombranti e note per non essere sempre ben disposte ad incassare le critiche: Marcella Bella, Barbara D’Urso, Martina Colombari e Beppe Convertini in primis. L’attore della soap ‘Vivere’ e attuale volto di molti programmi Rai di turismo e scoperta dell’Italia - una sorta di reboot del Massimiliano Ossini della passata edizione, insomma - è attore anche di teatro e in molte occasioni ha dimostrato di avere doti artistiche importanti.

La giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotti sta affilando gli artigli: quella dei vent’anni sarà un'edizione di 'Ballando con le Stelle’ molto interessante. Fra i maestri, c’è grande attesa per la new entry: Chiquito aveva vinto il talent show ‘Aspettando… Ballando con le Stelle’ e quindi ha conquistato di diritto un posto fra loro. Da sabato 27 settembre, in Prima serata su Raiuno, si ricomincia a ballare.