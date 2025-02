Benedicta Boccoli tra gli ospiti di ‘Verissimo’

Torna in tv, insieme a due care amiche, Benedicta Boccoli e lo fa sedendo nel salotto di ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin. La showgirl e attrice sarà infatti una delle ospiti nella puntata di domenica 23 febbraio, in onda a partire dalle 16:30.

Benedicta Boccoli, la carriera

Nata a Milano l’11 novembre del 1966, Benedicta Boccoli ha iniziato da giovanissima la sua carriera nella tv. I primi programmi in cui appare sono ‘Pronto, chi gioca?’ e ‘Pronto Topolino’ e nel 1988 arriva ad essere co-conduttrice, di ‘Domenica In’ insieme a sua sorella minore Brigitta. Passa poi alla recitazione, apparendo in diversi film e fiction, ma avviando soprattutto la sua carriera da attrice teatrale che la porterà, negli anni, a prendere parte a diverse produzioni molto importanti che le faranno raggiungere il pubblico di tutta Italia in tour.

Di recente è stata anche autrice e regista di due cortometraggi: ‘La confessione’ e ‘Come un fiore’ e, da qualche anno, cura anche una rubrica su ‘Il Fatto Quotidiano’ che si intitola ‘Cosa resterà’.

La vita privata e la malattia

Dal 1998 Benedicta Boccoli è legata sentimentalmente al comico livornese Maurizio Micheli. I due hanno dichiarato in più occasioni di aver scelto di vivere da sempre in case separate e di non arrivare mai alle nozze, definendo questa indipendenza il loro segreto per essere una coppia longeva e felice.

Micheli ha un figlio nato da una precedente relazione mentre i due non hanno figli in comune. Boccoli, proprio a ‘Verissimo’, aveva dichiarato qualche anno fa che è stata una scelta condivisa ma a cui lei è arrivata con il tempo: “All’inizio io volevo dei figli ma lui no. Allora mi sono chiesta se lo volessi davvero e mi sono resa conto che non era così”.

La coppia ha affrontato tanti alti e bassi nel corso di più di 25 anni insieme ma, alla fine, è sempre rimasta unita. Tra le difficoltà trovate sulla via c’è stata anche la malattia dell’attrice. A Benedicta Boccoli è, infatti, stato diagnosticato un tumore al seno nel 2018 e la malattia si è ripresentata nel 2023. Al momento l’attrice e showgirl sta bene.

A ‘Verissimo’ come parte di un insolito trio

Da Silvia Toffanin, Boccoli non sarà da sola. Con lei domenica 23 febbraio saranno in studio anche Alessandra e Rosita Celentano. Le tre sono amiche da diversi anni e racconteranno proprio del legame che le tiene unite.