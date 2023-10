Belve, gli ospiti di oggi: chi intervista stasera Francesca Fagnani

Seconda puntata di 'Belve' questa sera dalle 21.20 su Raidue. Dopo il buon inizio, con uno share del 10% e una media di un milione 637mila spettatori durante il programma e del 7.1% e un milione 420mila spettatori nell'anteprima, Francesca Fagnani e il suo staff puntano a consolidare il risultato.

Durante la prima puntata, sullo scomodo sgabello al centro dello studio di ‘Belve’ si sono seduti Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Arisa. Raccontando parti importanti delle proprie vite.

Come di consueto, sono tre gli ospiti anche per la seconda puntata, che va in onda oggi martedì 3 ottobre. A finire sotto il fuoco di fila delle domande della giornalista Francesca Fagnani sono Emanuele Filiberto di Savoia, Patty Pravo e Raoul Bova.

Molto attese in particolare le possibili rivelazioni dell'attore, mentre nel caso del Principe bisognerà capire se la padrona di casa riuscirà ad approfondire il tema di cui parla proprio la serie Netflix di Beatrice Borromeo 'Il Principe', ovvero il tragico episodio di cronaca che alcuni decenni or sono ha visto coinvolto il padre di Emanuele Filiberto di Savoia all'Isola di Cavallo. Attesa anche l'intervista con la vulcanica Patty Pravo: la cantante racconterà diversi aneddoti della propria avventurosa vita e carriera.