‘Belve’, la data di inizio e i primi ospiti

Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
24 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Confermata la presenza di Maria De Filippi, che avrebbe già registrato un contenuto “segreto” per la prima puntata

Francesca Fagnani torna con 'Belve'

Roma, 24 ottobre 2025 – Manca poco al ritorno della fatidica domanda ‘Che belva si sente’. ‘Belve’, il programma condotto ormai da anni da Francesca Fagnani è diventato un cult della tv italiana soprattutto sui social network. Gli ascolti tv, infatti, non sono mai eccellenti, mentre le interazioni che i reel e i meme che escono dalle interviste generano sono moltissimi. Tanto da definire il programma di Raidue, appunto, un cult.

La nuova stagione di ‘Belve’ prende il via martedì 28 ottobre in Prima serata su Raidue. Non ci sarà subito l’intervista alla tiktoker Rita De Crescenzo – giustamente i piatti più succulenti si tengono per i momenti clou -, ma nella prima puntata saranno ospiti l’attrice Isabella Rossellini e la showgirl Belen Rodriguez. Ancora non si conoscono i nomi degli altri ospiti della serata. Le puntate di questa stagione di ‘Belve’ saranno cinque, due invece quelle di ‘Belve Crime’.

Confermata anche la presenza di Maria De Filippi, che ha registrato un contenuto per ora top secret. Probabile che il suo apporto consista nel porre una domanda a puntata proprio alla conduttrice Francesca Fagnani. 

