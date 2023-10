Barbara D’Urso a ‘Belve’? Le ospiti dell’ultima puntata

Barbara D'Urso sarà protagonista del programma 'Belve'. Ad averlo annunciato ufficialmente, almeno pare, è stata la conduttrice Francesca Fagnani. "Appena rimetterà piede in Italia verrà a Belve" ha spiegato la giornalista nei giorni scorsi, creando quindi una notevole attesa fra fan e curiosi.

Quella di martedì 24 ottobre, dalle 21.20 su Raidue, sarà l'ultima puntata della stagione di 'Belve' e c'è grande attesa per conoscere i nomi degli ultimi tre ospiti che si confesseranno alla corte della guru Francesca Fagnani. Guru per milioni di spettatori, che le sono fedeli e la seguono ad ogni puntata come fosse, appunto, una sorta di spirito guida.

La domanda che si pongono molti telespettatori, quindi, è: Barbara D’Urso sarà protagonista dell’ultima puntata di ‘Belve’? In realtà no.

La showgirl ed ex conduttrice di Pomeriggio 5 è infatti legata ancora a Mediaset da un contratto, la cui scadenza è fissata per la fine di dicembre. E' anche per questo motivo che non la vedremo in Rai a breve. E' probabile, quindi, che possa essere intervistata da Francesca Fagnani nelle puntate di 'Belve' del 2024.

Chi saranno gli ospiti dell'ultima puntata di 'Belve'? Anzi, le ospiti. Francesca Fagnani chiude questa stagione del programma intervistando tre donne, tre volti molto noti del mondo dello spettacolo: Alba Parietti, Melissa Satta e Isabella Ferrari.