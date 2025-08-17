Baudo, il ricordo di Rosanna Fratello: “Faceva crescere i giovani e con lui filava tutto liscio”

"Un grandissimo che non dimenticheremo e che lascia un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo".

Rosanna Fratello, grande cantante ed esponente della tradizione melodica italiana, è stata una di quelle giovani che Pippo Baudo ha lanciato.

Quando incontrò Baudo la prima volta?

"Era il 1968 – spiega Rosanna Fratello – e partecipai a un concorso che presentava lui che si intitolava ‘La reginetta della canzone’. Lui presentava e ci mise a nostro agio facendo in modo che tutti noi tirassimo fuori il meglio. Da quel momento non ci siamo più persi di vista".

Rosanna l’anno successivo lei va a Sanremo e con Pippo nasce un sodalizio artistico importante.

"Ho fatto con lui serate un po’ in tutta Italia e in Svizzera. Poi programmi televisivi che avevano sempre un grande successo perché lui era un grande professionista che curava ogni dettaglio. A quei tempi arrivavi a un programma e c’era un confronto molto preciso con produttore, autori e il conduttore. Con Baudo come con Mike Bongiorno e Corrado sapevi che andavi in scena e che era tutto studiato e filava alla perfezione".

Come lavorava Baudo?

"Pippo faceva prove accurate ma con serenità. Non leggeva nulla perché aveva tutto in testa ed erano sempre scelte giuste. Di professionisti così non ce sono più. Oggi arrivi in un programma ed è tutto molto asettico, non c’era quel clima che si respirava nei programmi di questi mostri sacri della conduzione".

Quali altre caratteristiche nel carattere di Baudo l’avevano colpita di più?

"Lui credeva fortissimamente nei giovani e quando capiva che c’erano le qualità non aveva esitazioni nel lanciarli. E rimaneva un legame fortissimo con lui. Io ho fatto sei volte un programma seguitissimo che era ‘Settevoci’. E oltre a lanciare i giovani li faceva crescere con consigli e li metteva a loro agio".

E’ stato anche un innovatore nel costruire programmi tv...

"Non dobbiamo dimenticare Pippo perché ha inventato una nuova televisione. Molti l’hanno definito nazionalpopolare ma era un complimento perché lui faceva una tv che piaceva alla gente. Se riguardiamo i video di quei programmi ci accorgiamo che, pur con mezzi tecnologici meno sofisticati rispetto a quelli attuali, venivano confezionati prodotti bellissimi che sono rimasti nella storia. Ho perso, abbiamo perso tutti un amico che rimarrà nei nostri cuori".