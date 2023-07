‘Battiti Live’ torna dal 4 luglio su Italia 1: orari, artisti e date

‘Radio Norba Cornetto Battiti Live’ (noto ai più semplicemente come ‘Battiti Live’) è un affermato evento musicale che si svolge ogni anno durante l'estate sul territorio pugliese.

Trasversale

Si tratta di una manifestazione itinerante che porta la musica popolare e alcuni degli artisti più in voga del momento, nazionali e internazionali, in diverse località del Tacco d’Italia. A ‘Battiti Live’ vanno in scena diversi generi musicali rappresentati, tra cui pop, rock, rap, dance e musica leggera italiana, adatti a tutti i gusti, popolari soprattutto tra i giovani.

Edizione 2023

Il festival ‘Battiti Live’ 2023, organizzato come di consueto da Radio Norba, conta complessivamente 16 appuntamenti in 13 città della Puglia. Anche in questa edizione – la ventunesima della manifestazione – sono state apportate innovazioni nel format puntando sempre di più sull’uso delle tecnologie contemporanee, come hanno fatto sapere i curatori.

Date

Le prossime tappe in programma sono fissate il 7 e il 9 luglio, date in cui lo show si trasferirà a Gallipoli. Il festival ha preso il via il 21 giugno a Bari. Sempre nel capoluogo pugliese hanno avuto luogo anche gli spettacoli di sabato 24 e domenica 25 giugno.

Artisti

Sul palco e nelle esibizioni on the road sono previste le esibizioni di circa 100 artisti tra cui Annalisa, Tananai, Fedez, Articolo 31, Aaron, Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Ariete, The Kolors, Ava, Baby K, Benji, Bob Sinclar, Boomdabash, Capo Plaza, Carl Brave, Clementino, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Dargen D’Amico, Diodato, Matteo Paolillo, Il Pagante, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Tommaso Paradiso, Emma, Ernia, Fabio Rovazzi, Federica Carta, Irama, Lda, Federico Rossi, Francesca Michielin, Valentina Parisse, Wax, Wayne, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè, Leo Gassmann, Levante, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Rocco Hunt, Matteo Romano, Mecna, Mr. Rain, Negramaro, Nek, Orietta Berti, Paola & Chiara, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rkomi, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade, Tiromancino, Tony Effe. Si parla di 200 esibizioni in tutto, affiancate dalle performance del corpo di ballo capitanato da Federica Posca, con molti talenti usciti dalla scuderia di ‘Amici’ di Maria De Filippi come Tommaso Stanzani, Martina Miliddi e Megan Ria.

Tivù

Gli appassionati di musica che non possono partecipare agli spettacoli dal vivo hanno la possibilità di seguire Battiti Live anche in televisione. Lo show sarà trasmesso prossimamente su Italia 1 a partire dal 4 luglio, ogni martedì, fino a metà agosto. La conduzione è affidata ad Alan Palmieri, direttore di Radio Norba, e alla presentatrice e showgirl Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio, giovane attrice e conduttrice radiofonica. I fan di ‘Battiti Live’ potranno seguire l’evento anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky.

Novità

Tra gli elementi più innovativi dell’edizione 2023 di Battiti Live c'è stato l'avvio di Battiti Square, un progetto che ha portato artisti di strada, jam session, dj set e laboratori musicali per bambini nelle tappe di Bari e Gallipoli.