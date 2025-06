Barbara D’Urso e Rai, niente da fare: la conduttrice senza programmi (per ora)

Barbara D’Urso torna in tv? Ovviamente non a Mediaset, azienda dalla quale è stata di fatto defenestrata ormai due anni or sono. Da quanto si apprende dopo la presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2025, neppure nell’azienda di tv pubblica. A smentire le voci che erano girate in maniera sempre più insistente nei giorni scorsi hanno pensato i vertici Rai proprio durante la presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2025 negli studi di Napoli. Palinsesti nei quali non compare nessun programma condotto da Barbara D’Urso.

Nel 2023 la nuova gestione targata Piersilvio Berlusconi le aveva dato il benservito proprio mentre la conduttrice e la sua squadra stavano preparando la nuova stagione di Pomeriggio 5 che avrebbe preso il via di lì a un paio di mesi. E da quel momento periodicamente sono tornate voci in merito a un possibile ritorno sul piccolo schermo di Barbara D’Urso. Ritorno che si era concretizzato, ma solo per una notte, nell’ultima stagione televisiva con la sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’ per una sola puntata.

E proprio nel talent show di danza potrebbe trovare posto la stessa Carmelita. Ma solo come concorrente. Nessun programma le sarebbe quindi stato affidato per la prossima stagione nel ruolo di conduttrice. Che questo poi possa concretizzarsi in un programma tutto per lei nel 2026?

"E' prematuro parlare del palinsesto del 2026. Siamo in una fase di scouting, dove ci sono progetti

che possono riguardare vari talent, da Barbara D'Urso e altri, ma poi avvieremo analisi dal punto di vista della fattibilità produttiva. E' prematuro parlarne perché non è detto che possano

andare in porto nel 2026" ha detto il direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore.