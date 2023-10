Barbara D’Urso torna in tv, l’intervista a Belve

Barbara D'Urso torna in tv. Dopo essere stata lontana dall'Italia per un paio di mesi, ora la ex conduttrice di Pomeriggio 5 è rientrata in patria ed è pronta a riprendersi anche un posto nel mondo della tv. Interessante sarà capire se sarà la tv ad essere pronta a riaccoglierla. Intanto Carmelita sarà a teatro, impegnata a teatro nelle repliche dello spettacolo 'Taxi a due piazze'.

Appuntamento che le ha dato l'opportunità di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Cosa che ha fatto tramite una story su Instagram il cui significato era: "Mi scuso con i direttori dei teatri di cui avevo rifiutato l'invito perché avevo un programma che poi è stato cancellato".

Se qualcuno ha visto questa story come una "bomba" sganciata a mezzo social, si è dovuto ricredere pochi giorni dopo. Nelle ultime ore ecco la notizia che molti fan della showgirl aspettavano da tempo: Barbara D'Urso torna in tv.

Quando? Ancora la data precisa non si sa, ma di certo avverrà a breve. La conduttrice indosserà però panni a lei non consoni in tv: quelli dell'intervistata. Il suo ritorno sul piccolo schermo avverrà in Rai nel programma 'Belve' condotto da Francesca Fagnani. E' stata la stessa giornalista a darne conferma: "Barbara D'Urso verrà a 'Belve' appena rimetterà piede in Italia". I piedi in Italia ci sono, adesso il pubblico aspetta l'intervista in prima serata su Raidue.

E già sono tanti gli utenti pronti a realizzare e diffondere meme online su quella che può a buon diritto essere considerata una delle interviste più attese dell’anno nella televisione italiana. Saranno inevitabili, infatti, anche domande sul nuovo Pomeriggio 5, su Myrta Merlino, ma anche sulle modalità del benservito che Mediaset ha dato a Carmelita e sul mondo trash, di cui proprio la conduttrice è considerata ancora oggi un simbolo assoluto e riconosciuto.