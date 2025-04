Bambole di Pezza, musica e divertimento sul palco: “Vogliamo la parità, non che le donne siano superiori agli uomini”

Milano, 3 aprile 2025 – Questa sera le Bambole di Pezza, il simbolo femminile del pop rock, saranno sul palco dei Magazzini Generali di Milano. Una festa con tanti ospiti, nella quale la band proporrà al pubblico i brani dell’ultimo disco ‘Wanted’, tra cui anche il singolo ‘Superlove’, e non solo.

Ragazze, come è nata ‘Superlove’?

“Parla di amore libero, è un brano che richiama l’atmosfera anni Settanta di Woodstock, rispecchia in pieno le tematiche femministe e di parità di genere che ci sono care. Vogliamo la parità, non che le donne prevalgano sugli uomini. Avevamo voglia di fare una canzone che parlasse d'amore, ogni tanto è bello affermare che ci piace l'amore, che ci piace stare bene. Noi facciamo musica per passione e anche per divertimento e in questa canzone si avverte questa attitudine”.

Con il live di Milano si conclude il tour, come sta andando?

“Siamo molto contente, ci sono tante persone che ci fanno i complimenti e che si ritrovano nei contenuti delle nostre canzoni. I messaggi più belli che riceviamo sono quelli di chi ci racconta di essere in qualche modo stato salvato dal disco. Una volta uno psicologo ci ha scritto che ha consigliato di ascoltarci a una paziente, non ci volevamo credere. E' bello sentire come le persone si riconoscono in questo viaggio che abbiamo proposto”.

I vostri sono messaggi molto forti, c’è stato qualcosa che vi ha creato qualche problema?

"La famosa frase 'Mi hai rotto il caxxo' della canzone ‘Favole’: ogni volta in cui pubblichiamo sui social un reel con questa strofa, ci arrivano un sacco di commenti offensivi. C’è chi ci rimprovera perché siamo donne e non potremmo essere così “volgari”. E' triste che ci sia un atteggiamento del genere. Spiace che ci sia cattiveria nelle persone, però fa parte del gioco e ci rende ancora più forti. Dobbiamo ancora dire tanto e combattere tante lotte”.

Dopo questo ultimo concerto, cosa farete?

“Da mesi stiamo preparando il nuovo show. Abbiamo lavorato tanto e siamo soddisfatte. Preparare lo show con la band vuol dire stare assieme, fare tante prove. Si crea un’atmosfera magica. Stiamo preparando il tour estivo e poi arriverà nuova musica”.

Dove vogliono arrivare le Bambole di Pezza?

“Vogliamo riuscire a conquistarci più spazi, non ci dispiacerebbe anche andare all'estero. Continuiamo a sperare che sia l'Italia il luogo per noi, ci piace quando ci vengono a vedere le ragazze giovanissime, ci dà speranza”.

Se poteste scegliere una collaborazione dei vostri sogni?

“Lavorare con altri artisti è sempre bello. Lo abbiamo fatto con Mille, Giorgieness, J-Ax fra gli altri. Sarebbe bello collaborare anche con Rose Villain e Madame”.