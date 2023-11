Ballando con le stelle, Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli ai ferri corti

Non è 'Ballando con le stelle' senza le polemiche. E senza Selvaggia Lucarelli che punzecchia i concorrenti. C'è chi metabolizza e procede avanti e c'è chi, invece, ogni settimana attira le provocazioni. Strategia per avere visibilità? Forse. Il dato di fatto è che ogni sabato nel talent show di danza condotto da Milly Carlucci le polemiche fioriscono.

Una destinata a proseguire per altre puntate è quella fra Simona Izzo, moglie del concorrente Ricky Tognazzi, e la giurata Selvaggia Lucarelli. Il motivo per cui una non concorrente del programma discuta con una componente della giuria risulta alquanto oscuro.

"Io continuo a ripetere che i continui riferimenti a Simona possano penalizzarti. E poi sono una sorta di Sindrome di Stoccolma per il tuo carceriere. E inoltre questi riferimenti continui non fanno altro che far passare in secondo piano la coppia che formi in pista con Tove Villfor" ha tuonato durante la puntata di 'Ballando con le stelle' di ieri sera nei confronti del concorrente Ricky Tognazzi.

"Non ci sono i fiori per me stasera, ma non importa. Credo che Ricky li avrebbe dovuti portare a voi. Forse avete bisogno di molte attenzioni. Quello che non capisco è se voi, in questo momento, tutti eh, votate il marito o il ballerino. In quanto al carcere di cui parla Selvaggia, vorrei dire una cosa. Non c’è nessuna Sindrome di Stoccolma però ci sono persone che hanno ricevuto molte querele, non solo io, e quindi forse devono stare attente" ha replicato Simona Izzo.

"Adesso pure le minacce mi fai. Pure i pizzini. Diciamo che da oggi sei Simona Pizzo" ha risposto con arguzia Selvaggia Lucarelli. "Senti io volevo solo dirti che hai l’ossessione per la Izzo, ma come mai? Mi fai pensare che ti piaccio da morire allora" ha concluso l'attrice e regista moglie di Ricky Tognazzi.