Ballando con le Stelle tra lacrime e gag. Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso

Ballando con le stelle 2023 tra vedovi, vedove, lacrime e gag. Su Raiuno, sabato 21 ottobre, è iniziata la 18esima edizione del dance show di Milly Carlucci: 12 coppie (nessuna eliminazione al termine della prima puntata) per un cast ben assortito, "un gran bigné" (le parole del giurato Guillermo Mariotto) ma non sufficiente per battere Queen Mary nel duello degli ascolti: 3.228.000 spettatori pari al 22.54% di share per il debutto di Ballando (partenza più a rilento rispetto all'anno passato) contro i 4milioni (27.82%) di 'di Tú Sí Que Vales' su Canale 5.

Il tumore di Carolyn Smith

La giurata Carolyn Smith combatte ormai da diversi anni contro il tumore al seno e di recente ha confermato anche una nuova recidiva che la sta costringendo a ripetere nuovamente la chemioterapia. Smith non ha mai nascosto la sua battaglia condividendo il suo percorso con i tantissimi fan, dimostrando una forza veramente incredibile. E nella prima puntata, per la prima volta, la giurata si è mostrata con testa rasata, evitando di indossare i suoi ormai iconici copritesta.

Il vedovo Banfi

L'attore Lino Banfi, celebre tanto per le commedie sexy anni Ottanta quanto per il ruolo di Nonno Libero, si commuove e fa commuovere parlando della moglie Lucia, scomparsa lo scorso 22 febbraio. "È come strapparsi un pezzo di pelle, la ferita è ancora fresca" le parole dell'attore 87enne che incanta con il valzer insieme ad Alessandra Tripoli. 2Avevo promesso ai miei figli che non avrei pianto, ma come si fa? Scusatemi, non volevo arrivare al pietismo…" aggiunge.

La vedova Frizzi

In pista anche Carlotta Mantovan, la vedova del compianto Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. E che nel 2005 aveva preso parte alla primissima edizione del programma. "Fabrizio si era impegnato tantissimo, ma diciamo che non partiva proprio avvantaggiato e non credo assolutamente di essere meglio, anzi" dice l'ex modella. "Il percorso di rinascita è diverso per ognuno. Il tempo non guarisce, è un dolore che va affrontato tutti i giorni, non è che si volta pagina, non c’è un’elaborazione per me, c’è un andare avanti necessario" racconta, sottolineando che oggi è più serena e che Stella (la figlia avuta da Frizzi, ndr) è il suo "motore".

La malattia di Wanda Nara

Lacrime e amore per la famiglia anche per Wanda Nara, la procuratrice e moglie del giocatore Mauro Icardi finita al centro del gossip per il suo stato di salute. Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile leucemia, mai confermata né smentita dalla diretta interessata. Sulle sue condizioni di salute, l'argentina dice: "Sono qui per dimostrare che sto bene". E aggiunge: “I miei medici hanno detto che potevo e le mie figlie volevano che ballassi". Con la sua rumba sexy conquista già la giuria. "Performance di alto livello, poteva essere la finale" sostiene Carolyn Smith.

Teo Mammucari show

E chi sogna la finale è Teo Mammucari che porta in pista una bella dose di ironia. Un vero e proprio 'one man show' che ironicamente si autocandida alla vittoria del programma e su questo tema sfida bonariamente i giurati (e poi bacia sulle labbra Guillermo Mariotto) e anche gli altri concorrenti. In particolare 'giogioneggia' sulle performance di Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica (questi sono i due che dovranno spareggiare nella prossima puntata) con il giornalista che non la prende bene. "E' simpatico, ma non sa proprio cosa sia la fairness" tuona l'ex inviato Rai.

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso

Nella prima puntata del dance show, chi si aspettava le solite stoccate di Selvaggia Lucarelli resta deluso. E' una giurata 'buona' (ma il programma è ancora lungo) che elargisce complimenti un po' a tutti i concorrenti ma qualche frecciatina la tira. A Simona Ventura dice: "Hai dimostrato di essere una che anche quando la sua carriera è andata meno bene, come succede a tutti, ha saputo reinventarsi". Poi assesta la stoccata a Barbara D'Urso: “Hai saputo ricominciare da cose più piccole con grande modestia, non andando in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente". Non mancano, poi, riferimenti al caso Giambruno. La blogger alla presentatrice: "Ti sei vestita blu Estoril?". E Milly: "No, è un blu Royal".