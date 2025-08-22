Giovedì 21 Agosto 2025

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Spettacoli
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Draghi al MeetingOleodotto DruzhbaPensione a 64 anniVuelta 2025Incidente bambino
Acquista il giornale
Spettacoli‘Ballando con le Stelle’, chi sono i concorrenti sportivi
22 ago 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. ‘Ballando con le Stelle’, chi sono i concorrenti sportivi

‘Ballando con le Stelle’, chi sono i concorrenti sportivi

Tanti nomi importanti nel cast dell’edizione dei vent’anni del talent show condotto da Milly Carlucci

L'ex tennista Fabio Fognini nuovo concorrente di 'Ballando con le Stelle'

L'ex tennista Fabio Fognini nuovo concorrente di 'Ballando con le Stelle'

Per approfondire:

Roma, 22 agosto 2025 - Gli sportivi a ‘Ballando con le Stelle’ non mancano mai e anche l’edizione che celebra i vent’anni di vita del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno non farà eccezione.

Nella passata edizione c’erano stati la ex nuotatrice Federica Pellegrini e il campione di scherma Tommaso Marini, ora ad essere ufficializzato è stato il nome di Fabio Fognini, tennista che ha comunicato il proprio ritiro dall’attività sportiva agonistica il 9 luglio ovvero circa un mese e mezzo fa. Il nome che sembra essere scontato dopo questa ufficializzazione dovrebbe ora essere quello di Filippo Magnini, ex nuotatore.

Approfondisci:

‘Ballando con le Stelle’, da Barbara D’Urso a Marcella Bella: chi sono i primi sei concorrenti della prossima edizione

‘Ballando con le Stelle’, da Barbara D’Urso a Marcella Bella: chi sono i primi sei concorrenti della prossima edizione

Con Fabio Fognini sono nove i concorrenti della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ ufficializzati sino a questo punto: Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Martina Colombari e, appunto, Fabio Fognini. Se la partecipazione di Filippo Magnini fosse confermata, mancherebbero solo un paio di nomi alla chiusura del cast dell’edizione al via sabato 27 settembre. Un cast che non si può che definire “stellare”. D’altro canto, non sono tanti i programmi televisivi oggi che possono vantare una longevità del genere. 

Approfondisci:

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: perché e chi sono i concorrenti confermati

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: perché e chi sono i concorrenti confermati

Un cast che dovrebbe, anche se per ora l’ufficialità non c’è ancora stata, arricchirsi di un ospite speciale proprio per i vent’anni di ‘Ballando con le Stelle’: Paolo Belli, che da direttore d’orchestra passerebbe ad essere uno dei concorrenti. Sarà interessante capire a questo punto chi potrebbe sostituirlo nei collegamenti dalla “sala delle stelle’, ovvero dalla stanza nella quale i concorrenti e i maestri attendono il loro turno di esibizione. Che possa tornare quella Bianca Guaccero che solo pochi mesi fa ha vinto il talent show insieme al maestro Giovanni Pernice? Per lei e per la sua professionalità questo rappresenterebbe senza dubbio un riconoscimento notevole. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata