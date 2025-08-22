‘Ballando con le Stelle’, chi sono i concorrenti sportivi

Roma, 22 agosto 2025 - Gli sportivi a ‘Ballando con le Stelle’ non mancano mai e anche l’edizione che celebra i vent’anni di vita del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno non farà eccezione.

Nella passata edizione c’erano stati la ex nuotatrice Federica Pellegrini e il campione di scherma Tommaso Marini, ora ad essere ufficializzato è stato il nome di Fabio Fognini, tennista che ha comunicato il proprio ritiro dall’attività sportiva agonistica il 9 luglio ovvero circa un mese e mezzo fa. Il nome che sembra essere scontato dopo questa ufficializzazione dovrebbe ora essere quello di Filippo Magnini, ex nuotatore.

Con Fabio Fognini sono nove i concorrenti della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’ ufficializzati sino a questo punto: Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Martina Colombari e, appunto, Fabio Fognini. Se la partecipazione di Filippo Magnini fosse confermata, mancherebbero solo un paio di nomi alla chiusura del cast dell’edizione al via sabato 27 settembre. Un cast che non si può che definire “stellare”. D’altro canto, non sono tanti i programmi televisivi oggi che possono vantare una longevità del genere.

Un cast che dovrebbe, anche se per ora l’ufficialità non c’è ancora stata, arricchirsi di un ospite speciale proprio per i vent’anni di ‘Ballando con le Stelle’: Paolo Belli, che da direttore d’orchestra passerebbe ad essere uno dei concorrenti. Sarà interessante capire a questo punto chi potrebbe sostituirlo nei collegamenti dalla “sala delle stelle’, ovvero dalla stanza nella quale i concorrenti e i maestri attendono il loro turno di esibizione. Che possa tornare quella Bianca Guaccero che solo pochi mesi fa ha vinto il talent show insieme al maestro Giovanni Pernice? Per lei e per la sua professionalità questo rappresenterebbe senza dubbio un riconoscimento notevole.