Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti: il cast ufficiale

Roma, 27 agosto 2025 - E anche Paolo Belli è un concorrente ufficiale di ‘Ballando con le Stelle’: il cantautore, direttore d’orchestra, e in molte edizioni anche inviato nella Sala delle Stelle, per i 20 anni del talent show condotto da Milly Carlucci su Raiuno si mette in gioco.

La notizia era nell’aria da alcuni giorni e oggi, mercoledì 27 agosto, è arrivata la conferma ufficiale. Esattamente un mese prima dell’inizio del programma: prima puntata in onda in Prima serata su Raiuno sabato 27 settembre. Con l’ingresso di Paolo Belli si conclude quindi la presentazione ufficiale del cast di ‘Ballando con le Stelle’. I concorrenti dell’edizione dei 20 anni sono Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Martina Colombardi, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini e Paolo Belli.

Un cast che sta già facendo leccare i baffi alla giuria composta, come ormai di consueto, da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Chi prenderà il posto di Paolo Belli? Dopo che Federica Pellegrini ha declinato l’offerta, sembra che possa toccare a uno fra Massimiliano Rosolino e Bianca Guaccero. Milly Carlucci pescherà comunque anche in questo caso fra ex protagonisti dello stesso programma. Con la certezza che, siccome si torna sempre dove si è stati bene, nessuno potrà ignorare la sua proposta.