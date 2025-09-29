Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiElezioni MoldaviaSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
SpettacoliBallando con le Stelle, quando finisce e e chi può vincere
29 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. Spettacoli
  4. Ballando con le Stelle, quando finisce e e chi può vincere

Ballando con le Stelle, quando finisce e e chi può vincere

Quando andrà in onda la finale del talent show condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Raiuno

Milly Carlucci e Paolo Belli ancora protagonisti di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci e Paolo Belli ancora protagonisti di Ballando con le Stelle

Per approfondire:

Roma, 29 settembre 2025 – ‘Ballando con le Stelle 2025’ è appena cominciato e già ecco le prime polemiche e i primi rumors su chi possa essere favorito per la vittoria finale. Secondo i principali siti di scommesse, la strafavorita al successo dell’edizione dei vent’anni di ‘Ballando con le Stelle’ sarebbe Barbara D’Urso insieme al suo maestro Pasquale La Rocca.

In realtà, però, dopo la prima puntata sono emerse diverse indicazioni. La prima, prevedibile, è che il ritorno di Carmelita era molto atteso e quindi ha destato clamore e grande entusiasmo. Soprattutto da parte del pubblico. Nonostante questo, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca non hanno vinto la prima puntata. Questo potrebbe voler dire che non tutto sia già scritto e che il pronostico potrebbe non essere rispettato. Nonostante, va riconosciuto, la ex conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live abbia dimostrato di avere importanti capacità da ballerina.

Approfondisci:

Anticipazioni Grande Fratello stasera, cosa succede nella prima puntata

Anticipazioni Grande Fratello stasera, cosa succede nella prima puntata

E quindi chi potrebbe vincere? Dopo la prima puntata, hanno mostrato di trovarsi a un livello alto soprattutto Francesca Fialdini, che balla con il maestro Giovanni Pernice, Filippo Magnini, con la maestra Alessandra Tripoli, e Andrea Delogu, con Nikita Perotti. Martina Colombari potrebbe giocarsi la vittoria solo se riuscisse ad essere un po’ meno glaciale e a lasciarsi andare in pista con il maestro Luca Favilla. Attenzione anche a Rosa Chemical ed Erica Martinelli.

Approfondisci:

Grande Fratello, quando va in onda e quanto dura ogni puntata

Grande Fratello, quando va in onda e quanto dura ogni puntata

Quanto dura ‘Ballando con le Stelle 2025’? Il talent show condotto da Milly Carlucci proseguirà ancora per 13 puntate, quindi la finale dovrebbe andare in onda poco prima di Natale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ballando con le stelle