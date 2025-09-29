Ballando con le Stelle, quando finisce e e chi può vincere

Roma, 29 settembre 2025 – ‘Ballando con le Stelle 2025’ è appena cominciato e già ecco le prime polemiche e i primi rumors su chi possa essere favorito per la vittoria finale. Secondo i principali siti di scommesse, la strafavorita al successo dell’edizione dei vent’anni di ‘Ballando con le Stelle’ sarebbe Barbara D’Urso insieme al suo maestro Pasquale La Rocca.

In realtà, però, dopo la prima puntata sono emerse diverse indicazioni. La prima, prevedibile, è che il ritorno di Carmelita era molto atteso e quindi ha destato clamore e grande entusiasmo. Soprattutto da parte del pubblico. Nonostante questo, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca non hanno vinto la prima puntata. Questo potrebbe voler dire che non tutto sia già scritto e che il pronostico potrebbe non essere rispettato. Nonostante, va riconosciuto, la ex conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live abbia dimostrato di avere importanti capacità da ballerina.

E quindi chi potrebbe vincere? Dopo la prima puntata, hanno mostrato di trovarsi a un livello alto soprattutto Francesca Fialdini, che balla con il maestro Giovanni Pernice, Filippo Magnini, con la maestra Alessandra Tripoli, e Andrea Delogu, con Nikita Perotti. Martina Colombari potrebbe giocarsi la vittoria solo se riuscisse ad essere un po’ meno glaciale e a lasciarsi andare in pista con il maestro Luca Favilla. Attenzione anche a Rosa Chemical ed Erica Martinelli.

Quanto dura ‘Ballando con le Stelle 2025’? Il talent show condotto da Milly Carlucci proseguirà ancora per 13 puntate, quindi la finale dovrebbe andare in onda poco prima di Natale.