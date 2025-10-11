Ballando con le Stelle, eliminati e chi ha vinto: la puntata dell’11 ottobre con thriller

Roma, 11 ottobre 2025 – Una terza puntata di Ballando con le Stelle 2025 in formato quasi light, quella andata in onda nella notte fra sabato 11 e domenica 12 ottobre, a causa della partita di calcio di qualificazione ai Mondiali fra Italia ed Estonia. Una puntata nella quale, comunque, non sono mancate le polemiche fra i concorrenti e la giuria composta da Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ballerino per una notte è stato Fefè De Giorgi, ct della Nazionale maschile di volley. Una puntata caratterizzata da un momento “thriller” con intromissioni delle comunicazioni di regista e operatori nella messa in onda. Un momento durato solo pochi secondi.

Milly Carlucci alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2025

A rompere il ghiaccio è stata la coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini, che ballano un jive boogie molto energico. Incontrando il favore della giuria, che attribuisce loro 36 punti. Tocca poi alla Signora Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale e al loro tango: il punteggio per loro è di 25 punti. Spicca il 2 di Guillermo Mariotto. “Volevo dire al signor Guillermo Mariotto: ma le sue collezioni dove possiamo trovarle? Le ha solo lei?” ha incalzato Emma Coriandoli di fatto provocando il giudice in merito alla sua attività di stilista. Tocca poi alla lambada freestyle della coppia Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Che riscuote grandi applausi da parte del pubblico. “Inizio a divertirmi” dichiara Carmelita. “Quello che ha fatto Marcella Bella nelle prime puntate ha liberato anche te” commenta Guillermo Mariotto. “Non ho trovato un percorso particolare, hanno ballato sempre e sono sempre stati molto bravi. Mi domando cosa ci diremo da qui fino a Natale perché è tutto molto lineare. Va tutto bene, non succede niente” sottolinea Selvaggia Lucarelli. E ovviamente Rossella Erra insinua il dubbio che fra Barbara D’Urso e il maestro Pasquale La Rocca ci sia una sintonia sospetta. Che disagio. La giuria dà a questa coppia 47 punti, con i 10 di Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A questo punto nelle prossime puntate andranno inventati nuovi voti, se siamo già messi così alla terza serata di Ballando con le Stelle.

Quarta coppia in pista: Paolo Belli-Anastasia Kuzmina. Portano uno slow-fox. “Che noia” li apostrofa Guillermo Mariotto, come sempre risultando simpatico quanto la sabbia nel letto. “E’ ‘Ballando con le Stelle’, non con i circensi” risponde giustamente Paolo Belli. “Guillermo, dovresti farti un caffè se rischi di addormentarti” lo attacca Alberto Matano. A loro vanno 34 punti.

La quinta coppia in gara è quella composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Il loro valzer riscuote 46 punti, più i 30 punti di bonus dalla puntata precedente: un totale di 76 punti.

Si esibiscono poi Marcella Bella e Chiquito, con un merengue tutto energia e movimento. “Sembravi la mamma che beve un po’ troppo a una festa e viene portata via dal figlio. Bisogna darti una direzione, altrimenti sembri un’avvinazzata a una festa” è il commento di Selvaggia Lucarelli. “L’ho fatto apposta per darti qualcosa da dire” ribatte Marcella Bella. La giuria dà loro 29 punti. Settima coppia in pista: Rosa Chemical ed Erica Martinelli. La loro salsa viene un po’ contestata dalla giuria: “Non è un vera salsa”. Guillermo Mariotto invece commenta: “Bellissimo”. La giuria attribuisce loro 36 punti, con un incomprensibile 10 da parte di Mariotto. Si esibiscono poi in un valzer Martina Colombari e Luca Favilla. Tocca poi a Beppe Convertini e Veera Kinnunen. Le polemiche fra Selvaggia Lucarelli e Beppe Convertini ormai sono imbarazzanti. Il samba di Beppe Convertini e Veera Kinnunen racimola 10 punti, con i due 0 di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. In pista arrivano poi Andrea Delogu e Nikita Perotti. Il loro jive entusiasma lo studio, ma divide la giuria. Che però dà un totale di 41 punti. Penultima coppia in pista: Nancy Brilli e Carlo Aloia. Che portano in gara una salsa. La giuria attribuisce loro 34 punti. A chiudere la gara sono Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Che si esibiscono con un samba. Per loro i punti sono 41, con un 10 di Selvaggia Lucarelli.

Nemmeno nella puntata di sabato 11 ottobre del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno si è verificata un’eliminazione. Marcella Bella con Chiquito ed Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale sono però risultati ultimi a pari merito in classifica e avranno quindi una penalità di dieci punti per la prossima puntata.

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2025

Ad aver vinto la terza puntata di Ballando con le Stelle sono due coppie a pari merito: Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, vincitori per la terza volta consecutiva, e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Per entrambe le coppie un bonus di 10 punti nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda sabato 18 ottobre.