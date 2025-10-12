Domenica 12 Ottobre 2025

Ballando con le Stelle e X Factor, mettiamo una tassa sulle standing ovation
12 ott 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Ballando con le Stelle e X Factor, mettiamo una tassa sulle standing ovation

A Tale e Quale Show, pubblico in piedi addirittura per l’esibizione da horror di Carmen Di Pietro nei panni di Ornella Vanoni

Per approfondire:

Milano, 12 ottobre 2025 - Ormai non esiste talent show senza una quantità infinita e immotivata di standing ovation da parte del pubblico in studio. Non si fa in tempo a prendere posto e sedersi, che già bisogna alzarsi. Se ne sente proprio il bisogno. Si viene invitati a farlo. “Tutti in piedi per te”, “Guarda, prenditi questa standing ovation del pubblico” viene detto da conduttrice o giudici, a seconda del programma, al protagonista di turno. Che si stupisce e, a volte, scoppia in lacrime. Bello. Emozionante. Suggestivo. Empaticamente coinvolgente.

Peccato che ormai la standing ovation sia la regola. Ballando con le Stelle e X Factor se ne cibano in maniera sempre più vorace. Senza dimenticare Tale e Quale Show, dove anche lo spettacolo a dir poco rabbrividente di Carmen Di Pietro che prende a picconate il mito di Ornella Vanoni viene celebrato con il pubblico in piedi.

Tutto questo perché ormai non si sa più quale iperbole usare per esprimere entusiasmo. Se nel linguaggio si usano gli inglesismi e il termine “super” applicato a qualsiasi aggettivo possibile, e purtroppo, anche impossibile, per trasmettere entusiasmo via immagini quale strumento migliore di mostrare tutto il pubblico in piedi? E fin qui, nulla da dire. Il dato di fatto è che il troppo stroppia. Sempre. Anche nelle standing ovation. Che vengono dispensate a pioggia. Sortendo l’effetto boomerang: la perdita di significato di questo gesto e la normalizzazione della standing ovation. Che non è più riservata ai pochi “bravissimi”, ma ai tanti “bravi”.

Perché non obbligare quindi il pubblico ad acquistare il disco o l’ep o a salvare e ascoltare i brani degli artisti per i quali si è decisa la standing ovation? Una sorta di tassa della standing ovation. E’ una provocazione, chiaramente. Ma sarebbe interessante capire quanti degli spettatori che si sono alzati in piedi poi davvero continuano a sostenere l’artista per il quale o per la quale hanno manifestato così tanto entusiasmo. 

