Ballando con le Stelle cambia orario: quando va in onda

Roma, 11 ottobre 2025 – Cambio nella messa in onda di Ballando con le Stelle. L’edizione dei vent’anni del talent show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su Raiuno non salterà la puntata di oggi sabato 11 ottobre. Oggi su Raiuno in Prima serata va in onda la partita di qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 fra Italia ed Estonia.

E quindi cosa succede a Ballando con le Stelle? Slitta semplicemente di circa un’ora: il programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda su Raiuno dalle 22.50 alle 2 di notte. Una vera maratona televisiva su Raiuno, che però si propone di accontentare di fatto tutta la famiglia: chi ama il calcio e chi invece vorrebbe vedere il talent show di ballo. Una strategia televisiva che potrebbe funzionare e che potrebbe anche aprire le porte a una nuova tendenza.

Cosa succederà nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2025? Inevitabilmente qualche coppia si esibirà dopo l’una di notte e questo sarà senza dubbio foriero di polemiche. Probabile che le coppie possano essere quelle composte da Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Nel primo caso perché è ufficialmente la coppia da battere essendo arrivata prima in classifica in entrambe le prime puntate del programma e nel secondo perché senza dubbio Carmelita non mancherebbe di sollevare un polverone, e quindi polemiche anche con la giuria, a causa dell’ora tarda.

Fra le coppie più attese davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ci sono anche Andrea Delogu con Nikita Perotti, Marcella Bella con Chiquito, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Non mancheranno senza dubbio neppure le polemiche e le esagerazioni della “tribuna del popolo” Rossella Erra. Sentirla urlare alle 2 di notte sarà abbastanza impegnativo per il pubblico da casa.