Ballando con le Stelle 18 ottobre, eliminati e chi ha vinto: scontro Selvaggia Lucarelli-Barbara D’Urso

Roma, 18 ottobre 2025 – Barbara D’Urso contro Selvaggia Lucarelli. Anzi viceversa. Sono servite quattro puntate, ma alla fine a Ballando con le Stelle è andato in onda lo scontro che si attendeva da quando mesi fa era stato annunciato il cast dell’edizione dei 20 anni del talent show di ballo condotto ogni sabato in Prima serata su Raiuno da Milly Carlucci. Il Ballerino per una Notte è stato Renato Zero.

“Noi da Barbara D’Urso ci aspettiamo che accada qualcosa, una sorpresa che vada al di là del ballo. Però non arriva niente” commenta Alberto Matano durante la quarta puntata, ovvero quella di sabato 18 ottobre. “Io non riesco a capire che cosa vi aspettate, chiedetemi qualcosa. Cosa vi aspettate? Io sto portando avanti un percorso” risponde Carmelita. “Sai benissimo che c’era un’aspettativa enorme nei tuoi confronti: di Barbara D’Urso, donna di spettacolo, che viene e fa show. Fa intrattenimento” la incalza Selvaggia Lucarelli. “Io posso fare intrattenimento se ho un mio show, questo non è il mio show. E’ lo show di Milly e non vengo qua a fare il mio show, faccio la concorrente. Dimmi che tipo di show vorresti” ribatte Barbara D’Urso. “Non ti dico che spettacolo devi fare, questo è nelle tue mani. Nessuno ti può dire cosa devi fare o cosa devi dire, ma io ti conosco bene e tu mi conosci. Se tu fossi Milly Carlucci e avessi 12 concorrenti come Barbara D’Urso che ballano benissimo, ma si blindano dietro bellissime coreografie, dopodiché dicono che è tutto bello, tutto perfetto, sorridono e vanno a casa e tutta la settimana si parla di Beppe Convertini o Marcella Bella – sottolinea la giurata -. C’è un problema evidente. Tu sei stata e sei ancora la tv, sei stata a volte anche la più brava nel tuo segmento e se tu non tiravi fuori qualcosa dal tuo concorrente, glielo tiravi fuori anche con il forcipe. Non far finta non capire cosa sto dicendo. Detto questo, tu balli molto bene. Ma quando sarà finita questa esperienza e magari avrai vinto Ballando con le Stelle, ti basterà dire che hai ballato bene?”. “Mi interessa vedere che magari Barbara ha imparato a ballare bene. Dimmi tu cosa vuoi da me” riparte all’attacco Barbara D’Urso.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli a Ballando con le Stelle 2025

Lo sportivissimo Beppe Convertini prende le critiche molto male. “Ivan, ho visto i filmati di quando ballavi, non eri molto meglio di me” esclama nei confronti di Zazzaroni. Che, piccatissimo, risponde: “Io ero arrivato terzo, se tu arrivi terzo, mi faccio biondo”.

"Non so quanto ti abbiano pagato per fare questo programma, però sono i 75 euro meglio investiti dalla Rai. State pagando un sacco altri che non stanno dando niente al programma e invece tu Beppe con poco stai facendo un grande spettacolo. Sei il nostro Forrest Gump: non sappiamo dove stai andando, ma noi ti seguiamo” commenta Selvaggia Lucarelli fra le risate dello studio.

Nancy Brilli e Carlo Aloia a Ballando con le Stelle 2025

A vincere la puntata di sabato 18 ottobre è la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. La coppia conquista 10 punti per la prossima puntata.

Anche nella quarta puntata di Ballando con le Stelle nessuna eliminazione. Passano quindi alla prossima puntata Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Fabio Fognini e Giada Lini, Nancy Brilli e Carlo Aloia, Martina Colombari e Luca Favilla, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale, Beppe Convertini e Veera Kinnunen, Marcella Bella e Chiquito, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Andrea Delogu e Nikita Perotti e, ovviamente, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.