Bruno Vespa
È già campagna per le Politiche
Magazine
Ballando con le Stelle 1 novembre: eliminati e chi ha vinto
2 nov 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Ballando con le Stelle 1 novembre: eliminati e chi ha vinto

La commozione della conduttrice Milly Carlucci per il lutto in famiglia della concorrente Andrea Delogu

Chi ha vinto la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025

Per approfondire:

Roma, 1 novembre 2025 – Una puntata di Ballando con le Stelle, quella di sabato 1 novembre, caratterizzata dalla grande emozione e dal sostegno di tutto il cast del talent show di Milly Carlucci ad Andrea Delogu. La concorrente ha momentaneamente lasciato la gara dopo il lutto che ha colpito la famiglia Delogu a causa della morte di Evan, fratello diciottenne di Andrea. Commozione in studio tanto all’interno del cast dei concorrenti, dei maestri e della giuria quanto dalla conduttrice Milly Carlucci.

Le assenti

Oltre ad Andrea Delogu, assente più che giustificata, a non prendere parte alla competizione della sesta puntata di Ballando con le Stelle è stata anche Francesca Fialdini. La favoritissima per la vittoria finale del programma di Raiuno ha dovuto rinunciare alla partecipazione alla puntata di sabato 1 novembre insieme al maestro Giovanni Pernice per un recentissimo infortunio subìto proprio dalla concorrente.

La gara

Chi ha vinto la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025

A vincere la puntata di sabato 1 novembre di Ballando con le Stelle 2025 è stata, del tutto a sorpresa, la coppia composta dall’ex tennista Fabio Fognini e dalla maestra Giada Lini.

Gli eliminati

Dalla precedente puntata erano erano arrivati al ballottaggio le due coppie: la Signora Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale e Beppe Convertini con Veera Kinnunen. Sarebbe stata eliminata la Signora Emma Coriandoli, ma Sara Di Vaira ha scelto di giocarsi la wild card salvando questa coppia. Nessuno, quindi, è stato eliminato a inizio puntata. Ad essere finiti allo spareggio al termine della puntata di sabato 1 novembre sono state poi tre coppie: Nancy Brilli e Carlo Aloia, la Signora Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale e Beppe Convertini e la maestra Veera Kinnunen. A fine serata ad essere stati eliminati sono proprio questi ultimi: quella composta da Beppe Convertini e Veera Kinnunen è la prima coppia eliminata dall’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle.

