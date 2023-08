Bake Off Italia, quando inizia e i primi concorrenti

Quando torna Bake Off Italia? Il 29 novembre 2023 il talent show di pasticceria compirà i dieci anni di messa in onda: la prima puntata è stata trasmessa il 29 novembre 2013. Da allora sono cambiate molte cose, basti pensare ai giudici.

Dieci anni, numerose edizioni e diverse anche quelle speciali: Bake Off Italia è ormai diventato un classico televisivo per gli appassionati di cucina. Anche quest'anno il talent show di Real Time torna con la stessa formula e gli stessi protagonisti in giuria dell'ultima edizione: il decano Ernst Knam, l'ormai veterano Damiano Carrara e il volto (quasi) nuovo di Tommaso Foglia. Alla conduzione c'è come di consueto Benedetta Parodi, punto di riferimento del talent show ormai da tempo.

Chi succederà a Davide Merigo, vincitore del 2022, sul trono di Bake Off Italia? Le voci in merito ai possibili concorrenti circolano ormai da giorni, ma soltanto nelle prossime settimane si avranno tutte le certezze. Intanto proprio su Instagram sono stati annunciati i primi due concorrenti: Danila, 63 anni di Montichiari, e Aurélien, 39 anni francese ma residente ormai da quasi vent'anni a Roma.

Quando comincia Bake Off Italia 2023? Ad annunciare la data certa dell'inizio della nuova edizione del talent show di pasticceria è stata la stessa Real Time: venerdì 8 settembre alle 21.20 sul canale 31.