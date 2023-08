Bake Off Italia 2023, quando inizia e chi sono tutti i concorrenti

Bake Off Italia inizia a scaldare forni e a raffreddare abbattitori: la nuova edizione del talent show di pasticceria prenderà il via fra pochi giorni. Chi prenderà il posto di Davide Merigo, vincitore dell'ultima edizione del programma, nell'albo d'oro?

Bake Off Italia 2023 prenderà il via venerdì 8 settembre su Real Time e al timone ci sarà come di consueto Benedetta Parodi, affiancata dai tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Fra i tre si è creata nella passata stagione la giusta amalgama e il pubblico ha imparato ad apprezzarli.

Chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2023? Aurélien, francese di 39 anni ma residente da quasi vent'anni a Roma. A trasmettergli la passione per i dolci è stata la nonna in Francia. Daniela, 52 anni, vive invece a Genova e cucina da quando ne aveva 35. Sogna di fare la pasticcera a domicilio. Danila, 62 anni, arriva da Montichiari, in provincia di Brescia, e fa la casalinga. Vive a Casier, in provincia di Treviso, il 48enne Davide. Fra le sue passioni ci sono musica e ballo. Di Taranto è Eleonora, 46 anni, che arriva a Bake Off Italia dopo la fine di un amore e la riduzione dello stomaco. Pugliese, ma di Foggia, è anche Fabio: 38 anni ed ex autista di autobus. Gabriele è invece uno studente di Ingegneria biomedica all'Università di Pisa, viene da Lucca e ha 22 anni. Origini napoletane, ma residenza milanese per il ventinovenne Giovanni, impiegato in un'azienda diagnostica. Abita a Milano anche Irene, consulente manageriale di 31 anni con le passioni per pasticceria, yoga e lettura. Mentre Giovina, 31 anni, è nata a Siracusa ma si è trasferita a Trento. Dove ha trovato l'amore e lavora in un'azienda pubblica.

Nata a Città del Messico ma oggi cittadina di Varese è la 40enne Diana Karina, che ha imparato l'italiano proprio guardando Bake Off. L'impiegato in un'azienda di ingegneria informatica Maurizio viene da Nola e ha 49 anni. Il veneto Riccardo, 27 anni originario di Pescantina in provincia di Verona, è invece un perito chimico ed è operatore di sintesi. In Sicilia, precisamente a Milazzo, abita Roberta: la 38enne fa l'insegnante, scrive per alcune testate locali e organizza incontri culturali. Il 24enne cesenate Tommaso è un collaboratore universitario e la sua grande passione sono la lingua e la cultura giapponesi. Dall'Oriente, sponda Cina, arriva Xi, 22 anni, che da nove anni abita a Legnano, in provincia di Milano.