Back to school 2, Federica Panicucci è la padrona di casa: anticipazioni e concorrenti

Trenta personaggi famosi tornano sui banchi di scuola per ripetere l’esame di quinta elementare. È ai blocchi di partenza la seconda edizione di edizione di ‘Back to school’, il programma di Italia 1 in onda a partire da mercoledì 5 aprile (21.20) con sei puntate tutte da scoprire. Novità di questa nuova edizione sarà la conduttrice Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli, nel ruolo dell’indisciplinato capoclasse. Attori, cantanti, influencer e personaggi televisivi dovranno rimettersi a studiare per conquistare la licenza elementare, qualche decennio dopo la loro prima volta. A preparare i ripetenti speciali sarà un gruppo di piccoli maestri, simpatici e travolgenti bambini pronti a tutto pur di aiutare la classe di vip a superare il severo giudizio di una commissione di veri insegnanti. Per Federica Panicucci è un ritorno a casa: la conduttrice ha iniziato la sua carriera giovanissima e proprio da Italia 1. “È la rete che mi ha lanciato. Qui ho condotto Festivalbar, Unomania, Smile e ‘La pupa il secchione, solo per citare alcuni programmi”, spiega in un’intervista la sorridente Federica.

Ripetenti e Maestrini: chi sono i vip

Sono 30 i personaggi famosi dell’indisciplinata classe di ripetenti, istruiti dal gruppo di Maestrini: 13 bambini dai 7 agli 11 anni. Lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Fino all’esame finale davanti a una commissione di preparati insegnanti. Ecco chi sono i big che vedremo suddivisi nelle sei puntate:

• Sportivi: Aldo Montano e Walter Zenga. • Attori: Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci. • Cantanti: Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki. • Influencer: Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè. • Giornalisti e conduttori tv: Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza. • Personaggi televisivi: Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.

L’esame

I 30 vip sapranno rispondere a domande di geografia, storia o matematica che verranno rivolte dai Maestrini, ovvero un gruppo di bambini delle elementari? Si ricorderanno a memoria i verbi, le tabelline o i confini delle regioni italiane? Nel corso delle puntate, la Commissione – composta da cinque autentici maestri elementari – sottoporrà i Ripetenti a serrate interrogazioni e all’esame finale. Gli esaminandi potranno essere promossi e ricevere il tanto agognato diploma, oppure rimandati alla puntata successiva. Nell’aula magna in cui avrà luogo l’esame, saranno invitati anche parenti e amici, liberi di sostenere, senza suggerire, l’esame dei Ripetenti.

Anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata di ‘Back to school’, in onda mercoledì 5 aprile, ci saranno: il giornalista Michele Cucuzza, l’attore Jenny De Nucci e l’ex portiere Walter Zenga. Tra i personaggi televisivi in lizza, nella prima puntata vedremo Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Scritto da Angelo Ferrari con la sua squadra di autori, il programma è diretto da Cristiano D'Alisera. La regia delle clip al campus è invece di Giampaolo Marconato.