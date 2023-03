Aurora Ramazzotti mamma, le parole di nonno Eros

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare. Lei e il compagno Goffredo Cerza non trattengono la gioia, tanto che già hanno pubblicato - come si conviene a una coppia particolarmente attiva sui social network come è la loro - alcuni scatti e video del dopo nascita.

E non è riuscito a trattenere la gioia neppure nonno Eros Ramazzotti – il cantautore è impegnato in un tour internazionale che oggi lo porta a Madrid -, che ha commentato pubblicando su Instagram una story con la foto della mano del nipotino e una frase beneaugurante: "La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani".

Alla neomamma e al neopapà sono arrivati i complimenti di molti personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma non solo. Anche i neononni hanno ricevuto molti auguri. In particolare lo staff di Striscia la Notizia ha voluto fare i complimenti alla “nonna Michelle” attraverso un post pubblicato su Instagram. Michelle Hunziker ha ringraziato. “E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita” ha scritto in una story su Instagram.