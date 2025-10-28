Live X Factor 2025, le assegnazioni della seconda puntata

Milano, 28 ottobre 2025 – Giovedì 30 ottobre va in onda in diretta in esclusiva su Sky e in streaming su Now la seconda puntata dei Live di X Factor 2025. Un talent show che ha già visto l’uscita dell’unica band che era approdata dalla fase finale: i Copper Jitters, concorrenti della squadra di Achille Lauro, sono stati eliminati al termine della puntata di giovedì 23 ottobre. Chi sarà il prossimo o la prossima a dover lasciare X Factor? Per la seconda puntata dei Live, quella di giovedì 30 ottobre, la formula sarà quella vista nella prima: concorrenti divisi in due manches e una sola eliminazione.

Cosa canteranno i concorrenti di X Factor nella puntata di giovedì 30 ottobre? Nella prima puntata dei Live del talent show musicale condotto da Giorgia abbiamo assistito ad alcune assegnazioni sbagliate da parte dei giudici. Assegnazioni che hanno un po’ penalizzato i concorrenti. A rischio eliminazione questa settimana sono Michelle e Amanda.

Viscardi - ‘Virtual insanity’ di Jamiroquai

Mayu - ‘Unconditionally’ di Katy Perry

Rob - ‘Ti sento’ dei Matia Bazar

Layana - ‘Amandoti’ dei CCCP

eroCaddeo - ‘Sere nere’ di Tiziano Ferro

Amanda - ‘No time to die’ di Billie Eilish

Tomasi - ‘Kurt Cobain’ di Brunori Sas

Delia - Medley n. 2 Pink Soldiers

PierC - ‘Locked out of heaven’ di Bruno Mars

tellynonpiangere - ‘Abissale’ di Tananai

Michelle - ‘Next to me’ degli Imagine Dragons