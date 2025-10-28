Live X Factor 2025, le assegnazioni della seconda puntata

Milano, 28 ottobre 2025 – Giovedì 30 ottobre va in onda in diretta in esclusiva su Sky e in streaming su Now la seconda puntata dei Live di X Factor 2025. Un talent show che ha già visto l’uscita dell’unica band che era approdata dalla fase finale: i Copper Jitters, concorrenti della squadra di Achille Lauro, sono stati eliminati al termine della puntata di giovedì 23 ottobre. Chi sarà il prossimo o la prossima a dover lasciare X Factor? Per la seconda puntata dei Live, quella di giovedì 30 ottobre, la formula sarà quella vista nella prima: concorrenti divisi in due manches e una sola eliminazione.
Le assegnazioni delle canzoni per la seconda puntata dei Live di X Factor 2025
Cosa canteranno i concorrenti di X Factor nella puntata di giovedì 30 ottobre? Nella prima puntata dei Live del talent show musicale condotto da Giorgia abbiamo assistito ad alcune assegnazioni sbagliate da parte dei giudici. Assegnazioni che hanno un po’ penalizzato i concorrenti. A rischio eliminazione questa settimana sono Michelle e Amanda.
Le assegnazioni della squadra di Paola Iezzi
Viscardi - ‘Virtual insanity’ di Jamiroquai
Mayu - ‘Unconditionally’ di Katy Perry
Rob - ‘Ti sento’ dei Matia Bazar
Le assegnazioni della squadra di Achille Lauro
Layana - ‘Amandoti’ dei CCCP
eroCaddeo - ‘Sere nere’ di Tiziano Ferro
Le assegnazioni della squadra di Jake La Furia
Amanda - ‘No time to die’ di Billie Eilish
Tomasi - ‘Kurt Cobain’ di Brunori Sas
Delia - Medley n. 2 Pink Soldiers
Le assegnazioni della squadra di Francesco Gabbani
PierC - ‘Locked out of heaven’ di Bruno Mars
tellynonpiangere - ‘Abissale’ di Tananai
Michelle - ‘Next to me’ degli Imagine Dragons