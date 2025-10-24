Venerdì 24 Ottobre 2025

Venerdì 24 Ottobre 2025

Le assegnazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show
24 ott 2025
24 ott 2025
Spettacoli
Spettacoli
Chi vincerà la classifica della serata di venerdì 24 ottobre del talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti su Raiuno

Per approfondire:

Roma, 24 ottobre 2025 – Peppe Quintale ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show, quella di venerdì 17 ottobre. La quinta però sarà tutta un’altra storia e tutti i dieci concorrenti saranno chiamati a dare il massimo per aggiungere punti pesanti alla propria classifica generale. Stasera, venerdì 24 ottobre, dalle 21.30 su Raiuno va in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show, il talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti. Nella scorsa puntata, Gianni Ippoliti e Pamela Petrarolo hanno completato il podio. Fra loro, soltanto quest’ultima occupa i piani alti praticamente da inizio stagione. E proprio Pamela Petrarolo, insieme a Tony Maiello e Samuele Cavallo, è fra i favoriti alla vittoria finale del programma.

La super giuria

La giuria della quinta puntata è composta dai “resident” Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, insieme al super ospite Nicola Savino.

Le imitazioni della quinta puntata

Quali personaggi dovranno imitare i 10 concorrenti di Tale e Quale Show nella serata di venerdì 24 ottobre? Ecco le assegnazioni della quinta puntata.

Carmen Di Pietro – Orietta Berti

Le Donatella – Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Peppe Quintale – Jovanotti

Samuele Cavallo – Robbie Williams

Maryna – Christina Aguilera

Antonella Fiordelisi – Karol G

Tony Maiello – Tiziano Ferro

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Piero Pelù ed Edoardo Bennato

Gianni Ippoliti – Tony Effe

Pamela Petrarolo – Mia Martini

