Le assegnazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show

Roma, 24 ottobre 2025 – Peppe Quintale ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show, quella di venerdì 17 ottobre. La quinta però sarà tutta un’altra storia e tutti i dieci concorrenti saranno chiamati a dare il massimo per aggiungere punti pesanti alla propria classifica generale. Stasera, venerdì 24 ottobre, dalle 21.30 su Raiuno va in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show, il talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti. Nella scorsa puntata, Gianni Ippoliti e Pamela Petrarolo hanno completato il podio. Fra loro, soltanto quest’ultima occupa i piani alti praticamente da inizio stagione. E proprio Pamela Petrarolo, insieme a Tony Maiello e Samuele Cavallo, è fra i favoriti alla vittoria finale del programma.

La super giuria

La giuria della quinta puntata è composta dai “resident” Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, insieme al super ospite Nicola Savino.

Le imitazioni della quinta puntata

Quali personaggi dovranno imitare i 10 concorrenti di Tale e Quale Show nella serata di venerdì 24 ottobre? Ecco le assegnazioni della quinta puntata.

Carmen Di Pietro – Orietta Berti

Le Donatella – Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Peppe Quintale – Jovanotti

Samuele Cavallo – Robbie Williams

Maryna – Christina Aguilera

Antonella Fiordelisi – Karol G

Tony Maiello – Tiziano Ferro

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Piero Pelù ed Edoardo Bennato

Gianni Ippoliti – Tony Effe

Pamela Petrarolo – Mia Martini