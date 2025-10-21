Ascolti tv ieri 20 ottobre, Grande Fratello doppiato da ‘Blanca’: rischio chiusura anticipata? Cast debole e spaesato

Milano, 21 ottobre 2025 – Non è bastato neppure l’innesto di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista a far risalire gli ascolti del Grande Fratello. Chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv di lunedì 20 ottobre in Prima serata?

Come di consueto, a trionfare è stata la terza stagione della fiction di Raiuno ‘Blanca’, che ha fatto registrare uno share del 23,9% e una media di 3 milioni 915mila telespettatori. Il Grande Fratello ha fatto segnare invece il dato più basso di questa nuova edizione – a ogni puntata il reality show scivola sempre più per quanto riguarda i numeri -: 14,2% (va detto che nella terza puntata, ovvero quella di lunedì 13 ottobre, si era attestato al 14,4% dopo aver perso un punto percentuale rispetto alla settimana prima. Quindi si può dire che tutto sommato abbia quasi tenuto) di share e una media di un milione 873mila spettatori. Sempre, quindi, ben al di sotto dei 2 milioni.

Simona Ventura nella quarta puntata del Grande Fratello

A questo punto cosa potrebbe succedere? Il dato di fatto è che il Grande Fratello non va. L’edizione “nip” non sta carburando e dopo un mese di messa in onda – sui tre totali previsti da Mediaset per questa edizione – un bilancio è d’obbligo: un reality show così blasonato che fa registrare gli ascolti di un The Couple qualsiasi ha costi non giustificabili. La chiusura ufficiale del programma condotto da Simona Ventura sarebbe fissata per metà dicembre, ma con ascolti tv del genere il percorso si trasformerebbe in una Via Crucis che un personaggio del calibro della conduttrice non merita di certo.

Sonia Bruganelli nuova opinionista del Grande Fratello 2025

Il dato di fatto è che il cast di questa edizione del Gf è particolarmente debole e spaesato. Lo si è visto in maniera lampante durante la puntata di ieri lunedì 20 ottobre: molti concorrenti si nascondono, hanno paura di entrare nelle dinamiche e quindi essere mal valutati all’esterno. D’altro canto, l’invito della conduttrice, degli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, nonché di Sonia Bruganelli – un consiglio: l’inserimento di un personaggio divisivo fra gli opinionisti può avere senso, ma magari andrebbe evitato qualcuno che difende un concorrente che pronuncia la frase “ca..o guardi, stai muta” nei confronti di una coinquilina in diretta tv – a giocare, inserirsi nelle dinamiche e discutere, forse è un po’ troppo palese ed esplicito. Oltre a risultare un po’ fuori dal tempo nella tv del 2025. Il Grande Fratello 2025 ha una conduttrice di enorme personalità e talento, ha tre buoni opinionisti che non fanno tv urlata, ma manca di mordente. E qui la colpa è della scelta del cast. Un cast che non attira il pubblico a casa. Un cast che appare scelto con il lanternino per stupire e provocare e non in maniera genuina perché interessa. E questo il pubblico, che non è stupido, lo sta capendo. Scegliendo di cambiare canale.