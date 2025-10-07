Ascolti tv ieri 6 ottobre, Grande Fratello flop clamoroso

Roma, 7 ottobre 2025 – Clamoroso flop del Grande Fratello. A sancirlo sono i numeri, che poi sono gli unici che di fatto hanno un peso economico per gli inserzionisti pubblicitari, degli ascolti tv: il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5 ieri, lunedì 6 ottobre, ha fatto registrare un crollo di ascolti preoccupante. Ben 5 punti percentuali in meno rispetto alla puntata d’esordio. Si sa che la prima puntata di un programma ha tutti gli occhi del pubblico puntati addosso, in questo caso in maniera ulteriore visto che si tratta di una edizione tutta nuova di una trasmissione che già negli ultimi anni aveva fatto registrare risultati decisamente poco convincenti dal punto di vista tanto degli ascolti tv quanto del tasso enorme di trash. La seconda puntata, come il “secondo album per la carriera di un artista” canterebbe Caparezza, è la più difficile perché richiede una conferma dopo l’avvio. E nel caso del Grande Fratello “nip” non c’è stata.

Andiamo per ordine: a vincere la serata di lunedì 6 ottobre è stata, come era avvenuto la settimana precedente, la terza stagione della fiction di Raiuno ‘Blanca’, con il 23,8% di share e una media di 3 milioni 829mila telespettatori. Il Grande Fratello si è fermato al 15,5% di share e a 2 milioni 52mila spettatori. Nella prima puntata, il reality show aveva fatto registrare il 20,4% di share e una media di 2 milioni 813mila “teste” davanti alla tv. Vanno, quindi, “recuperati” perlomeno 800mila telespettatori.

Cosa non ha funzionato nella seconda puntata del Grande Fratello 2025? In realtà la risposta è probabilmente: il Grande Fratello stesso. Alla conduttrice Simona Ventura non si può rimproverare nulla, neppure il fatto di aver tentato in ogni modo, con grande delicatezza e gentilezza, di far parlare la povera Grazia degli abusi sessuali subiti da ragazzina. Il cast dei concorrenti “nip” si sta dando da fare, inutile negarlo. Il dato di fatto – e la speranza è che Mediaset ed Endemol Shine riflettano per bene su questo elemento – è che è ormai il format ad essere stantio, decotto, poco interessante. In una parola: vecchio.