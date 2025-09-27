Ascolti tv ieri 26 settembre: Tale e Quale Show fa piazza pulita

Milano, 27 settembre 2025 - Come sono andati gli ascolti tv di ieri, venerdì 26 settembre, nella fascia di Prima serata? Chi si è aggiudicato il primato? Quella di ieri è stata di fatto la prima vera serata della stagione autunnale. La prima vera serata nella quale si è visto un programma sul quale la rete di riferimento della tv pubblica punta particolarmente. E il programma in questione non ha deluso.

La prima puntata di Tale e Quale Show ha vinto la serata di venerdì 26 settembre a mani basse: 19,3% di share, con una media di 2 milioni 783mila spettatori. ‘Tradimento’, fiction turca sulla quale Canale 5 aveva puntato per cercare di insidiare il talent show di Raiuno, ha fatto registrare solo il 14,8% di share con una media di 2.082.000 telespettatori. Il terzo posto è stato conquistato da Quarto Grado su Rete4, che ha fatto rimanere davanti alla tv una media di 967mila spettatori, con uno share del 7,6%.

La puntata del talent show è stata vinta da Tony Maiello, che ha imitato alla perfezione, ma mettendoci anche del proprio, Sal Da Vinci. Seconda di un solo punto si è classificata Pamela Petrarolo, strepitosa nei panni di Noemi. A vincere la serata dal punto di vista degli ascolti tv, però, è stato ancora una volta lo stile di conduzione rapido e senza fronzoli, ma comunque empatico e sempre con un occhio rivolto al pubblico, di Carlo Conti. Uno stile che continua a convincere e a far affezionare milioni di telespettatori in tutta Italia.

Ecco le imitazioni che i 10 concorrenti di Tale e Quale Show devono preparare per la seconda puntata, che andrà in onda venerdì 3 ottobre:

Donatella – Baby K e Giusy Ferreri

Tony Maiello – Ed Sheeran

Maryna – Anna Oxa

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna – Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi

Antonella Fiordelisi - Dua Lipa

Gianni Ippoliti – Fred Bongusto

Samuele Cavallo - Benson Boone

Carmen Di Pietro – Ambra Angiolini

Pamela Petrarolo – Rita Pavone

Peppe Quintale – Achille Lauro