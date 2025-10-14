Ascolti tv ieri 13 ottobre, Grande Fratello polverizzato da Blanca: è la fine del reality show?

Milano, 14 ottobre 2025 – In casa Mediaset c’è molto su cui riflettere. Gli ascolti tv di lunedì 13 ottobre rivelano la necessità di ripensare alla formula del Grande Fratello. Un programma che ormai ha mostrato tutti i limiti di una formula decotta, vecchia, stantia, poco interessante. I dati di ascolto della puntata di lunedì 13 ottobre, la terza della “nuova gestione” firmata Simona Ventura e la terza con ascolti di certo non all’altezza delle previsioni, rasentano il disastroso: 14,4% di share, oltre un punto percentuale in meno rispetto alla scorsa settimana, e una media di telespettatori ben al di sotto dei 2 milioni della scorsa settimana: 1 milione 843mila. Praticamente un milione di spettatori persi dalla prima alla terza puntata.

A vincere la serata di lunedì 13 ottobre è stata ovviamente la fiction Rai ‘Blanca 3’, con ascolti da capogiro: 23,7% di share e una media di 3 milioni 851mila spettatori. Ben due milioni di persone in più rispetto al Grande Fratello di Canale 5.

Un flop clamoroso. Anzi, sempre più clamoroso di puntata in puntata. Perché? Le motivazioni del “disastro Grande Fratello” sono da ricercare anzitutto nella formula di un programma che non riesce ad attirare più neppure i fandom. Anzi, non riesce proprio a creare dei fandom. E, si sa, senza fan, nessun concorrente può considerarsi narrativamente appetibile. Se aggiungiamo, poi, Simona Ventura che in Prima serata su Canale 5 quasi commossa annuncia la “fine della guerra in Palestina” sostenendo che in fondo sì ci sono state morte e distruzione, ma alla fine “i palestinesi possono tornare a casa” non considerando che di case ne sono rimaste in piedi ben poche, ecco arrivati alla frittata.

La verità è che è il concetto “reality show” ad essere ormai superato, vecchio, poco attraente. I social network già ci mostrano, seppur in parte, una sorta di reality show. Cosa dovrebbe voler sapere ulteriormente il pubblico? Di certo Mediaset sta pagando dazio, in termini di ascolti, alla decisione di limitare il trash. L’attuale edizione del Gf, va detto, di trash ne contiene poco. Ma anche di storie, di reale realtà, di personaggi e di momenti di svago. La Casa sembra un bel, seppure ormai noioso e già visto mille volte, contenitore vuoto.

E, si badi bene, non è una questione di annate. Basti pensare a ‘La ruota della fortuna’ che con Gerry Scotti e Samira Lui sta portando risultatoni proprio in casa Mediaset. Forse l’azienda farebbe bene a pensare a una promozione in Prima serata dello Zio Gerry e della sua Ruota piuttosto che dare così tanto spazio a un programma che sta mostrando tutti i propri limiti.

Chiudere adesso, dopo sole tre puntate, non avrebbe senso. Anche perché, va ricordato, dietro ogni programma tv ci sono molte persone che lavorano e il cui destino deve essere tenuto in estrema considerazione. Forse sarebbe opportuno, però, ripensare il Grande Fratello. Perché risultati come il 14,4% di share e un’audience ben al di sotto dei 2 milioni rischiano di non giustificare una Prima serata su Canale 5. La butto lì: provare a cambiare rete?